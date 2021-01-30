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У США заарештували жінку, яка погрожувала вбити Ненсі Пелосі

ФБР вийшло на двох підозрюваних через відеозаписи, які зробили самі ж вони.

У США заарештували жінку, яка погрожувала вбити Ненсі Пелосі
Ненсі Пелосі
Фото: EPA/UPG

Американські правоохоронці  встановили і заарештували жінку, яка під час штурму Конгресу США загрожувала "прострелити мозок"  спікеру Палати представників - конгрессвумен від демократів Ненсі Пелосі.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Федеральні правоохоронні органи заарештували двох жінок в штаті Пенсільванія за звинуваченням у штурмі будівлі Капітолію після того, як, за інформацією ФБР, одна з них заявила про намір застрелити главу Палати представників Ненсі Пелосі", - йдеться у повідомленні.

При цьому уточнюється, що ФБР вийшло на двох підозрюваних після встановлення додаткових деталей з відеозаписів, які зробили самі ж вони.

"Ми прорвалися в Капітолій . Ми потрапили всередину, виконали свою частину роботи", - сказала одна з підозрюваних на відео, яке вона відправила своїм дітям. - "Ми шукали Ненсі, щоб прострілити її мозок, але ми не знайшли її".

Головна підозрювана ідентифікована як Доун Бенкрофт. Ім'я її спільниці вказане як Даяна Сентоса-Сміт.

Нагадаємо, раніше у США заарештували американця, який планував новий напад на Капітолій.

6 січня через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосити Джо Байдена президентом, засідання було зірване. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець. 7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

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