У США заарештували американця, який планував новий напад на Капітолій

40-річного мешканця Нью-Йорку зарештували за заклик до нового збройного повстання в Вашингтоні.

У США заарештували члена радикальної організації Proud Boys за звинуваченням в плануванні другого нападу на Капітолій США.

Про це повідомляє The Independent.

Едвард Флореа, 40-річний мешканець Нью-Йорка, був арештований у вівторок за заклик до нового збройного повстання в Вашингтоні. Раніше він стверджував, що був членом організації Proud Boys.

3азначається, що першим про його арешт повідомив місцевий новинний канал WLNY.

"Об'єднана антитерористична група затримала його після того, як він нібито написав в Інтернеті, що є членом Proud Boys і хоче озброїти людей для поїздки до Вашингтона", - йдеться в звіті.

The Proud Boys - це екстремістська група, яка сповідує неонацистську ідеологію. Її члени нападають на людей під час протестів.

Даний арешт на сьогодні є останнім в ході загальнонаціонального розслідування щодо встановлення всіх причетних до нападу на Капітолій минулого тижня.

На сьогодні звинувачення у цій справі пред'явлені більш ніж 70 особам, і встановлено не менше 170 підозрюваних.

Нагадаємо, 12 січня стало відомо, що співробітники служб безпеки Капітолія попередили американських законодавців про намір тисяч радикально налаштованих прихильників президента Дональда Трампа штурмувати Капітолій під час інавгурації Джо Байдена.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосити Джо Байдена президентом, засідання було зірване. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.