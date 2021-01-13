Папа римський Франциск у Ватикані отримав першу дозу вакцини від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє La Nación з посиланням на джерела у Ватикані.

Сьогодні у Ватикані стартувала кампанія вакцинації. Після прибуття перших доз вакцини від Pfizer і BioNTech 84-річний понтифік став одним з перших, кому зробили щеплення. З міркувань конфіденційності фото процедури оприлюднене не було.

Фото: https://www.lanacion.com.ar/

Понтифік сьогодні отримав першу дозу вакцини, через три тижні він отримає другу. Сам Франциск кілька днів тому в інтерв'ю італійському телеканалу заявив, що очікує вакцинації цього тижня.

“Я вважаю, що з етичної точки зору кожен повинен вакцинуватися, це етичний момент, тому що ви ризикуєте не тільки своїм здоров'ям, своїм життям, але і життями інших. Наступного тижня ми почнемо це робити тут, у Ватикані, і я зарезервував зміну. Це повинно бути зроблено”, - сказав він.

17 грудня Папі римському виповнилося 84 роки, а в 21 він переніс важку пневмонію, через яку була видалена частина його правої легені. Через це завжди вважалося очевидним, що він буде одним з перших, хто буде вакцинований у Ватикані, в тому числі і для того, аби подати приклад.

Нагадаємо, Агентство фармацевтичних препаратів Туреччини видало дозвіл на екстрене застосування вакцини від COVID-19 CoronaVac китайської компанії Sinovac. Першим у країні щеплення від коронавірусу отримав міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.