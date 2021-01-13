Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
"Слуга народу" провела нараду з Кабміном і "Нафтогазом" щодо зниження тарифів
"Слуга народу" провела нараду з Кабміном і "Нафтогазом" щодо зниження тарифів
Россией займётся ЦРУ
Россией займётся ЦРУ
Китайська вакцина від ковіду, яку купила Україна, показала ефективність 50,38% (оновлено)
Китайська вакцина від ковіду, яку купила Україна, показала ефективність 50,38% (оновлено)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Житель Запоріжжя намагався прорватися в окупований Крим і розбив позашляховик на КПВВ
Житель Запоріжжя намагався прорватися в окупований Крим і розбив позашляховик на КПВВ
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
ГоловнаСвіт

Папа римський Франциск вакцинувався від ковіду

84-річний понтифік став одним з перших, кому зробили щеплення.

Папа римський Франциск вакцинувався від ковіду
Папа Франциск
Фото: EPA/UPG

Папа римський Франциск у Ватикані отримав першу дозу вакцини від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє La Nación з посиланням на джерела у Ватикані.

Сьогодні у Ватикані стартувала кампанія вакцинації. Після прибуття перших доз вакцини від Pfizer і BioNTech 84-річний понтифік став одним з перших, кому зробили щеплення. З міркувань конфіденційності фото процедури оприлюднене не було.

Фото: https://www.lanacion.com.ar/

Понтифік сьогодні отримав першу дозу вакцини, через три тижні він отримає другу. Сам Франциск кілька днів тому в інтерв'ю італійському телеканалу заявив, що очікує вакцинації цього тижня.

“Я вважаю, що з етичної точки зору кожен повинен вакцинуватися, це етичний момент, тому що ви ризикуєте не тільки своїм здоров'ям, своїм життям, але і життями інших. Наступного тижня ми почнемо це робити тут, у Ватикані, і я зарезервував зміну. Це повинно бути зроблено”, - сказав він.

17 грудня Папі римському виповнилося 84 роки, а в 21 він переніс важку пневмонію, через яку була видалена частина його правої легені. Через це завжди вважалося очевидним, що він буде одним з перших, хто буде вакцинований у Ватикані, в тому числі і для того, аби подати приклад.

Нагадаємо, Агентство фармацевтичних препаратів Туреччини видало дозвіл на екстрене застосування вакцини від COVID-19 CoronaVac китайської компанії Sinovac. Першим у країні щеплення від коронавірусу отримав міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також