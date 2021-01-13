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"Лекхім" планує зареєструвати вакцину Sinovac в Україні на початку лютого

Компанія отримала підтвердження від МОЗ, що в разі реєстрації у Бразилії препарат буде зареєстрований і в Україні.

"Лекхім" планує зареєструвати вакцину Sinovac в Україні на початку лютого
Фото: EPA/UPG

Група компаній "Лекхім" розраховує зареєструвати в Україні вакцину китайської компанії Sinovac Biotech від коронавірусу до 1 лютого 2021 року.

Про це повідомив голова наглядової ради групи компаній "Лекхім", член колегії Міністерства охорони здоров'я Валерій Печаєв, передає Укрінформ.

"Я думаю, що в Бразилії з 25 січня почнеться вакцинація вакциною "Сіновак", 12 штатів, перший Сан-Пауло. Вони мають зареєструвати вакцину до 25 числа, ми сподіваємося, що це буде реєстрація 18-19 (січня). Як тільки реєструє Бразилія, миттєво ми ці всі матеріали подаємо до Державного експертного центру на реєстрацію. Гадаю, ми повинні зареєструвати вакцину в Україні до 1 лютого, можливо 5 лютого. На початок лютого вона має бути зареєстрована", - сказав Печаєв.

За його словами, компанія отримала підтвердження від Міністерства охорони здоров'я, що в разі реєстрації вакцини "Сіновак" у Бразилії, препарат буде зареєстрований і в Україні.

Печаєв розповів, що у 2021- першому півріччі 2022 року "Лекхім" виступатиме ексклюзивним дистриб'ютором "Сіновак", з 2022 року - починає виробництво двох вакцин у Харкові. Зараз, за його словами, триває проєктування, розглядається питання про закупівлю необхідного обладнання. Загальний обсяг другої фази виробництва вакцин другої форми становить близько 10 млн євро, з урахуванням вже готової інфраструктури.

Як повідомляли, Україна отримає вакцину виробництва китайської компанії Sinovac Biotech упродовж 30 днів після реєстрації. Передбачено, що вакцина повинна мати ефективність щонайменше 70%. Якщо ефективність буде меншою, компанія-виробник компенсує Україні витрачені кошти.

У дослідженні біомедичного дослідницького центру Butantan у Бразилії повідомлялося, що загальна ефективність вакцини Coronavac - 50,38%. Раніше ефективність цієї вакцини оцінили в Індонезії - вона склала 65%. При цьому в Туреччині ефективність препарату оцінили вище.

Сьогодні Індонезія почала вакцинацію від ковіду китайською Coronavac, яку закупила Україна. Перше щеплення зробили президентові країни.

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