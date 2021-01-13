Степанов: після локдауну Україна може повернутися до адаптивного карантину

З 25 січня буде діяти карантин з іншими обмеженнями та іншим режимом.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що влада планує повернути адаптивний карантин після закінчення січневого локдауну.

Про це повідомляє ТСН.

"У нас в країні на сьогоднішній день карантин встановлений до 28 лютого з певним періодом посилених обмежень з 8 до 24 січня. Це такий режим. Починаючи з 25 січня, буде карантин з іншими обмеженнями, з іншим режимом. Зокрема, це стосується нашої стратегії: ми хочемо далі повернутися до адаптивного карантину. Тоді, в залежності від епідеміологічної ситуації, визначають той чи інший рівень обмежень", - зазначив голова МОЗ.

Степанов запевнив, що нинішній карантин не припинятимуть, однак подовжувати жорсткі заборони також не планують.

"Локдаун може бути повторений, якщо буде надкритична ситуація. Якщо буде різке зростання захворюваності. Йдеться про можливості медичної системи. Якщо ми прив'язуємося до кількості, то це близько 30 тис. хворих. Втім, це - і кількість госпіталізованих, і кількість важких пацієнтів, і зростання - з якою швидкістю воно відбувається", - пояснив Степанов.

Міністр наголосив, що логіка нинішнього локдауна - зменшення контактів після новорічних свят, коли потенційно сталося масове інфікування людей.

Нагадаємо, раніше Степанов виступив за продовження карантину в Україні після 24 січня.

В Україні з опівночі 8 січня до 00:00 25 січня введено посиленні карантинні обмеження. Локдаун передбачає закриття усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

Січневий посилений карантин подібний до того, що було введено на початку пандемії у березні, але має деякі пом'якшення. Зокрема, працюватиме громадський транспорт, кордони лишаються відкритими, салони краси і перукарні працюватимуть за попереднім записом. Кафе, бари, ресторани будуть працювати тільки на доставку замовлень або на виніс. Заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.

З 22 травня по середину листопада в Україні діяв адаптивний карантин. Повідомлялося, що обмеження пом'якшуватимуть раз на 10 днів при дотриманні умов. Після скасування адаптивного карантину було введено карантин вихідного дня.