У Києві на коронавірус захворіли ще 898 людей

У Києві минулої доби зафіксували ще 898 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні вже 118 486. Захворіли:

497 жінок віком від 18 до 92 років

364 чоловіки віком від 18 до 81 року

17 дівчаток від 2 до 17 років і 20 хлопчиків від 2 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 22 медики", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнтів. Решта – на самоізоляції під контролем лікарів.

Минулої доби від коронавірусу померли 26 киян. Усього за період пандемії в столиці 2115 летальних випадків від вірусу.

Одужали за добу 534 людини. Усього коронавірус подолали 43 980 мешканців столиці.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, за минулу добу в Україні провели 23 873 тестування методом ПЛР і виявили 5 116 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 131 дитина та 309 медпрацівників. Водночас від коронавірусу одужала 15 951 особа. Від ускладнень хвороби померли 184 людини. До лікарень потрапили 1 092 пацієнти з ковідом.