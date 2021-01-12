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У Києві на коронавірус захворіли ще 898 людей

Померли 26 людей, 534 одужали.

У Києві на коронавірус захворіли ще 898 людей
Фото: Київська міськрада

У Києві минулої доби зафіксували ще 898 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні вже 118 486. Захворіли:

  • 497 жінок віком від 18 до 92 років
  • 364 чоловіки віком від 18 до 81 року
  • 17 дівчаток від 2 до 17 років і 20 хлопчиків від 2 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 22 медики", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнтів. Решта – на самоізоляції під контролем лікарів.

Минулої доби від коронавірусу померли 26 киян. Усього за період пандемії в столиці 2115 летальних випадків від вірусу. 

Одужали за добу 534 людини. Усього коронавірус подолали 43 980 мешканців столиці.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, за минулу добу в Україні провели 23 873 тестування методом ПЛР і виявили 5 116 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 131 дитина та 309 медпрацівників. Водночас від коронавірусу одужала 15 951 особа. Від ускладнень хвороби померли 184 людини. До лікарень потрапили 1 092 пацієнти з ковідом.

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