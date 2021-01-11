​Степанов про заборону продавати шкарпетки: кількість потрібних речей можна було розрахувати

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що громадяни могли заздалегідь подбати про покупку необхідних товарів, якими не можна торгувати в магазинах протягом двох тижнів, оскільки МОЗ попереджав про введення січневого локдауну заздалегідь.

Про це Степанов заявив на брифінгу.

Міністр нагадав, що мета карантину з 8 по 24 січня - скоротити контакти між людьми, щоб зменшити кількість заражень.

"За ці три дні карантину ми почули багато "експертних" думок, що і як треба робити. У нас в країні завжди говорять про наші (урядові, - ред,.) дії у трьох варіантах. Перший – все, що робиться – не так, і треба робити по-іншому. Як саме по-іншому, ніхто не може відповісти. Другий варіант – все зроблено занадто рано. Третій - занадто пізно. Але я наголошую, що у нас є чітка стратегія для запобігання ковіду", – сказав Степанов.

Він також зазначив, що під час "карантину вихідного" дня теж "було багато саркастичних та неумісних звинувачень". Однак, наголосив міністр, ці заходи принесли стабілізацію та зниження кількості інфікованих.

"Постанова про введення локдауну була прийнята 9 грудня. Тобто ми заздалегідь, за місяць, розповіли і показали, що буде можна в країні, а що - не можна. Досить чітко розповіли, які товари будуть у вільному продажу і чи можна буде спокійно їх купувати , які магазини будуть відкриті, тобто ті, які торгують продуктами харчування, засобами гігієни, побутовою хімією, медичними виробами, ліками, а які будуть закриті (то, що стосується промислових товарів). Ми про це говорили протягом грудня. Вважаю, що до цих 16 днів, які ми відвели на карантин, можна було підготуватися. Можна було розрахувати, яка кількість нових шкарпеток або футболок потрібна людині на цей час", – сказав Степанов.

За його словами, якщо хтось не встиг купити шкарпетки або футболки, він "спокійно може це зробити через інтернет-магазини", оскільки адресну доставку і інтернет-торгівлю "ніхто не відміняв".

Нагадаємо, в Україні з опівночі 8 січня до 00:00 25 січня введено посиленні карантинні обмеження. Локдаун передбачає закриття усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

Січневий посилений карантин подібний до того, що було введено на початку пандемії у березні, але має деякі пом'якшення. Зокрема, працюватиме громадський транспорт, кордони лишаються відкритими, салони краси і перукарні працюватимуть за попереднім записом. Кафе, бари, ресторани будуть працювати тільки на доставку замовлень або на виніс. Заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.