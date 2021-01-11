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​Делегація ВООЗ 14 січня прибуде до Китаю шукати джерело коронавіруса

Експерти організації співпрацюватимуть із китайськими вченими.

​Делегація ВООЗ 14 січня прибуде до Китаю шукати джерело коронавіруса
Фото: EPA/UPG

Делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я 14 січня приїде в Китай шукати джерело коронавірусу.

Про це повідомила китайська національна комісія охорони здоров'я, передає "Інтерфакс-Україна".

"За погодженням двох сторін міжнародна експертна група ВООЗ з пошуку джерела коронавірусу приїде проводити дослідження в Китай 14 січня. Вона співпрацюватиме з китайськими вченими в дослідженні походження коронавірусу COVID-19", – йдеться в повідомленні.

Вчені планують з'ясувати, чи циркулював вірус раніше, ніж про це стало відомо. Для цього вони збираються вивчити медичні зразки, зібрані до пандемії.

Іншою лінією розслідування буде вивчення ринку в Ухані – можливого місця, звідки вірус передався людині від тварини. Група ВООЗ також збиратиме зразки кажанів та інших тварин, які могли б бути носіями вірусу.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу COVID-19 був, імовірно, виявлений 17 листопада 2019 року в китайському місті Ухань. Більшість вчених вважають, що COVID-19 міг поширитися від тварин. Передбачається, що він міг передатися людині від летючих мишей, проте незрозуміло, яка тварина стала посередником між кажанами і людиною при передачі вірусу. Раніше група учених з Китаю встановила, що ймовірним перенесником нового типу коронавірусу міг бути панголін.

6 січня команді ВООЗ, яка розслідує походження ковіду в місті Ухань, було відмовлено у в'їзді до Китаю.

ВООЗ вже протягом багатьох місяців працює над тим, щоб направити до Китаю команду міжнародних експертів. Наприкінці грудня минулого року АР опублікувало дослідження, в якому йшлося про те, що Китай засекретив всі дослідження про походження ковіду. Влада частково обмежує їх публікацію і водночас сприяє просуванню теорій про те, що вірус поширився не лише з території Китаю.

Раніше заступник радника президента США з національної безпеки Метью Поттінгер назвав витік з лабораторії найбільш вірогідною версією походження коронавірусу. Однак жодних доказів цього не було представлено.

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