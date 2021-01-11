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У Росії вантажівка врізалася у колону військових автобусів, 4 загиблих і 15 травмованих

За інформацією ЗМІ, постраждали 24 людини.

У Підмосков'ї сталася ДТП за участю вантажівки з військовими автобусами, які перевозили солдатів строкової служби. Четверо людей загинули, 15 травмовані, пишуть російські ЗМІ.

За інформацією агентства "Интерфакс", постраждали 24 людини, вони госпіталізовані.

Фото: twitter.com/listajru

"Сьогодні приблизно о 15:25 на 28-му кілометрі федеральної автомобільної дороги М-9 "Балтія" водій вантажного автомобіля скоїв зіткнення з автобусом. У результаті ДТП чотири людини загинули, 15 отримали травми різного ступеня тяжкості", – заявили у пресслужбі регіонального управління МВС.

За попередньою версією, винуватцем ДТП став водій цивільної вантажівки "Сканія". Він їхав у одному напрямку з колоною військових автобусів "ПАЗ", не впорався з керуванням і врізався в один автобус. Зіткнення сталося, коли військова автоколона зупинилася через несправність ведучого автобуса.

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