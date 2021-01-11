У Підмосков'ї сталася ДТП за участю вантажівки з військовими автобусами, які перевозили солдатів строкової служби. Четверо людей загинули, 15 травмовані, пишуть російські ЗМІ.

За інформацією агентства "Интерфакс", постраждали 24 людини, вони госпіталізовані.

Фото: twitter.com/listajru

"Сьогодні приблизно о 15:25 на 28-му кілометрі федеральної автомобільної дороги М-9 "Балтія" водій вантажного автомобіля скоїв зіткнення з автобусом. У результаті ДТП чотири людини загинули, 15 отримали травми різного ступеня тяжкості", – заявили у пресслужбі регіонального управління МВС.

За попередньою версією, винуватцем ДТП став водій цивільної вантажівки "Сканія". Він їхав у одному напрямку з колоною військових автобусів "ПАЗ", не впорався з керуванням і врізався в один автобус. Зіткнення сталося, коли військова автоколона зупинилася через несправність ведучого автобуса.

Страшное ДТП в Подмосковье случайно снял дальнобойщик, который вел стрим из кабины грузовика. Иномарка на полном ходу протаранила дорожного рабочего на обочине pic.twitter.com/gNrQp3fjGZ — НТВ (@ntvru) April 7, 2018