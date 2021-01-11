Соціальна мережа Parler перестала працювати через попередження про "невміння належним чином контролювати вміст насильства"

У серії публікацій на Parler у суботу генеральний директор Джон Матце заявив, що сайт не працюватиме наступного дня, і звинуватив технічних гігантів у "війні проти свободи слова".

Соціальна мережа Parler припинила роботу після того, як Amazon попередила компанію, що вона втратить доступ до своїх серверів через невміння належним чином контролювати вміст насильства.

Про це повідомляє "Yahoo!News".

Популярність сайту зросла минулого тижня, ставши безкоштовним додатком номер один в App Store від Apple. Це сталося після того, як Twitter заблокував обліковий запис президента США Дональда Трампа.

Повідомлення про підтримку атаки у середу у Вашингтоні, округ Колумбія, разом із закликами до нових демонстрацій надзвичайно часто з'являлися на платформі. Через це Google вилучив її зі свого магазину додатків у п’ятницю. У суботу таке ж рішення ухвалила компанія Apple.

Тоді ж Amazon підтвердила, що припинить роботу платформи через "погрози насильства".

У серії публікацій на Parler у суботу генеральний директор Джон Матце заявив, що сайт не працюватиме наступного дня, і звинуватив технічних гігантів у "війні проти свободи слова".

"Вони НЕ переможуть! Ми є останньою надією у світі на свободу слова та вільну інформацію", – написав він.

Нагадаємо, 9 січня Twitter назавжди заблокував акаунт Трампа з огляду на "ризик подальшого розпалювання насильства" після штурму Капітолію, у результаті якого загинуло 5 людей.

Раніше Twitter заблокував сторінку Трампа на 12 годин – після закликів до акції протесту під будівлею Конгресу США, так само як Facebok і Instagram.

У відповідь Трамп звинуватив соцмережу у "блокуванні свободи слова" та у "координації" його блокування з "демократами і радикальними лівими".