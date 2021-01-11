В Конгрес США внесли резолюцію про імпічмент Трампа

У Палаті представників американського Конгресу зареєстрована резолюція про імпічмент президента США Дональда Трампа. Ініціаторами документу стали представники Демократичної партії, яких у палаті більшість.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Документ отримав назву "Про імпічмент Дональда Джона Трампа, президента Сполучених Штатів, за особливо тяжкі злочини та проступки". Його мають розглянути цього тижня, якщо віцепрезидент Майк Пенс не скористається 25 поправкою Конституції США для усунення президента Трампа від влади.

Резолюція містить одну статтю обвинувачення чинного президента США у заколоті. При цьому згадується щонайменше два епізоди "злочинних дій" Трампа: вимагання від представника влади Джорджії сфальсифікувати результати голосувань у штаті і підбурення натовпу до агресії проти Конгресу США.

Подальше перебування Трампа на посаді загрожуватиме національній безпеці, демократії й Конституції США, вважають автори документу.

Раніше Палата представників Конгресу Сполучених Штатів оприлюднила текст резолюції про імпічмент чинного президента Дональда Трампа. Якщо Дональду Трампу оголосять імпічмент до закінчення терміну його повноважень - 20 січня, то він більше не зможе брати участь у президентських виборах.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

Після заворушень у Вашингтоні два міністри уряду Трампа заявили про відставку.

Після штурму Капітолію у США відкрили 25 справ про тероризм.