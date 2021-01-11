Литва змінила офіційну назву Грузії на Сакартвело

Назву "Грузія", як і раніше, можна вживати у публічному просторі.

З кінця грудня Литва офіційно узаконила назву Грузії "Сакартвело". Вона буде використовуватися у всіх офіційних документах литовською мовою, пише Delfi.

"Тепер Сакартвело (лит. Sakartvelas) є офіційною назвою", – повідомив голова Державної комісії з литовської мови А. Антанайтіс.

21 грудня комісія прийняла рішення виключити з документа, що встановлює офіційні назви держав, слово Gruzija і вписати Sakartvelas.

"Рішення, ухвалене комісією два роки тому, передбачало Сакартвело як другу неофіційну назву країни. Потрібен був перехідний період, щоб побачити готовність суспільства прийняти цю назву. Очевидно, вона надзвичайно швидко прижилася в суспільстві. Я прогнозував 20 років, а вона прижилася за два роки. Це дійсно було несподіваним", – сказав Антанайтіс.

За словами голови комісії, назву "Грузія", як і раніше, можна вживати у публічному просторі.

Назву "Грузія" вважають русифікованою. "Сакартвело" походить від основного центрального грузинського регіону Картлі (Іберії). Найбільш раннє посилання на "Сакартвело" зустрічається в 800 році. "Георгія" походить від перського позначення грузин – "Гурген".

Торік у червні Петро Порошенко запропонував Міністерству закордонних справ України розпочати переговори про зміну офіційної назви Грузії на Сакартвело.