У Казахстані партія Назарбаєва перемагає на виборах з 71,09% голосів

На другому місці за кількістю голосів виборців виявилася демократична партія "Ак жол" з 10,95% голосів.

У Казахстані партія влади "Нур Отан" ("Світло Вітчизни") на чолі з першим президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим перемагає на парламентських виборах з 71,09% голосів.

Про це заявила секретарка ЦВК Сабіла Мустафіна, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Партія "Нур Отан" набрала 71,09% голосів виборців", – заявила Мустафіна.

На другому місці за кількістю голосів виборців – демократична партія "Ак жол" з 10,95% голосів. Слідом за нею йде "Народна партія Казахстану" (колишня Комуністична партія Казахстану) з 9,1% голосів.

Решта партій, які брали участь у виборах, не змогли подолати 7%-й бар'єр.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 63,3%.

Нагадаємо, вибори в Мажиліс, нижню палату парламенту, і масліхати (органи місцевого самоврядування, - ред.) всіх рівнів Казахстану відбулися 10 січня.

Додамо, Мажиліс – нижня палата Парламенту Республіки Казахстан. Складається з 107 депутатів, які обираються терміном на 5 років.