Драматичною перемогою Росії завершилася естафета на етапі Кубка світу з біатлону
Драматичною перемогою Росії завершилася естафета на етапі Кубка світу з біатлону
"Лубнигаз" просить перевірити екснардепа Мосійчука на причетність до аварії на газопроводі
"Лубнигаз" просить перевірити екснардепа Мосійчука на причетність до аварії на газопроводі
На Київщині чоловік після сварки зі співмешканкою вбив випадкову людину
На Київщині чоловік після сварки зі співмешканкою вбив випадкову людину
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
На місці аварії на газопроводі під Лубнами створено оперативний штаб (оновлено)
На місці аварії на газопроводі під Лубнами створено оперативний штаб (оновлено)
На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід (оновлено)
На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід (оновлено)
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
На Закарпатті на гірськолижному курорті група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал
На Закарпатті на гірськолижному курорті група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
ГоловнаСвіт

У Казахстані партія Назарбаєва перемагає на виборах з 71,09% голосів

На другому місці за кількістю голосів виборців виявилася демократична партія "Ак жол" з 10,95% голосів.

У Казахстані партія Назарбаєва перемагає на виборах з 71,09% голосів
Фото: EPA/UPG

У Казахстані партія влади "Нур Отан" ("Світло Вітчизни") на чолі з першим президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим перемагає на парламентських виборах з 71,09% голосів.

Про це заявила секретарка ЦВК Сабіла Мустафіна, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Партія "Нур Отан" набрала 71,09% голосів виборців", – заявила Мустафіна.

На другому місці за кількістю голосів виборців – демократична партія "Ак жол" з 10,95% голосів. Слідом за нею йде "Народна партія Казахстану" (колишня Комуністична партія Казахстану) з 9,1% голосів.

Решта партій, які брали участь у виборах, не змогли подолати 7%-й бар'єр.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 63,3%.

Нагадаємо, вибори в Мажиліс, нижню палату парламенту, і масліхати (органи місцевого самоврядування, - ред.) всіх рівнів Казахстану відбулися 10 січня.

Додамо, Мажиліс – нижня палата Парламенту Республіки Казахстан. Складається з 107 депутатів, які обираються терміном на 5 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також