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Демократи відібрали у республіканців контроль над Сенатом США

Республіканці мали більшість у верхній палаті Конгресу з 2015 року.

Демократи відібрали у республіканців контроль над Сенатом США
Фото: EPA/UPG

Кандидати від Демократичної партії перемогли на виборах в штаті Джорджії, від яких залежало, хто контролюватиме Сенат в найближчі два роки.

Як повідомляє Decision Desk, на виборах у листопаді претендентам на сенатські крісла від Джоджії не вдалося заручитися достатньою кількістю голосів виборців, тому було призначено другий тур. За його підсумками стало відомо, що одне з двох вакантних місць отримає демократ Рафаель Уорнок.

Він набрав 50,61% голосів. Його суперниця, республіканка Келлі Леффлер отримала 49,39% голосів.

В іншій парі кандидатів демократ Джон Оссофф переміг республіканця Девіда Пердью, набравши 50,19% проти 49,81%

Джорджія - штат, результати виборів у якому визначили, кому дістанеться більшість у верхній палаті Конгресу - демократам чи республіканцям.

Зі 100 місць у верхній палаті Конгресу республіканці раніше контролювали 52, а демократів було 48.

Тепер обидві партії мають по 50 сенаторів, і право вирішального голосу матиме віцепрезидент. Тобто демократи фактично отримають більшість, оскільки віцепрезиденткою є представниця цієї партії Камала Харріс.

Республіканська партія контролювала Сенат з 2015 року.

Нижню палату Конгресу також контролюють демократи.

Нагадаємо, у листопаді до нижньої палати Конгресу США пройшла уродженка України Вікторія Спарц, яка балотувалася від Республіканської партії в Індіані. Спарц народилася у Носівці на Чернігівщині, переїхала до США у 2000-му. Місце у Конгресі від Індіани звільнилося, коли республіканка Сьюзен Брукс вийшла на пенсію.

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