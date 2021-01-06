Лондонський суд відмовився відпустити Ассанжа під заставу

На думку судді, якщо Ассанджа звільнять, він може не прийти на апеляційне засідання щодо його екстрадиції.

Вестмінстерський магістратський суд Лондону постановив, що засновник порталу WikiLeaks Джуліан Ассанж не буде звільнений під заставу.

Таке рішення оголосила суддя Ванесса Барайтсер, передає Deutsche Welle.

На думку Барайтсер, якщо Ассанжа звільнять, він може не прийти на суд у межах процедури апеляції Вашингтона на відмову в його екстрадиції до США.

Рішення прийнято через два дні після того, як британський суд відмовився видати 49-річного австралійця США, пославшись на "ментальний стан" Ассанжа. На думку Барайтсер, в разі екстрадиції ризик вчинення ним самогубства значно виросте, бо ізоляція, в якій засновник WikiLeaks опиниться в Америці, "гнітюче" на нього впливатиме.

Адвокати, які представляють інтереси американської влади, вже заявили, що подадуть апеляцію. У Мін'юсті США наголосили, що продовжать домагатися екстрадиції.

Нагадаємо, за даними Вашингтона, Ассанж допоміг американському військовослужбовцеві Бредлі Меннінгу (згодом змінив стать і став Челсі Меннінг) отримати доступ до секретних матеріалів, що стосуються військових операцій США в Іраку і Афганістані. В результаті публікації цих матеріалів на WikiLeaks громадськості стало відомо про низку злочинів.

У США Ассанжа звинувачують у "найбільшому розкраданні секретної інформації в історії країни". У разі визнання його винним йому загрожує до 175 років в'язниці.

Напередодні кілька політиків у Німеччині закликали звільнити засновника WikiLeaks, назвавши процесс у Лондоні "політично мотивованим". Крім того, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор висловив готовність надати йому політичний притулок.

У 2012 році Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією на підставі порушеної справи про зґвалтування. Зокрема, він вважав, що Швеція може екстрадувати його в США. Пізніше шведські органи юстиції припинили попереднє розслідування відносно творця WikiLeaks.

У квітні 2019 року Ассанджа заарештувала поліція Великобританії. Поліцейські пред'явили ордер, виданий у червні 2012 року за неявку викривача на судове засідання за повісткою. Засновника WikiLeaks тоді позбавили притулку, посилаючись на порушення міжнародних конвенцій, і дозволили британській поліції зайти у посольство і заарештувати Ассанжа.