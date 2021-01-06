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Влада Китаю не пустила експертів ВООЗ до Уханю

Десятеро фахівців мали вивчати походження COVID-19.

Влада Китаю не пустила експертів ВООЗ до Уханю
Коронавирус штамм 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

Команді Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка розслідує походження Covid-19 у місті Ухань, відмовлено у в'їзді до Китаю.

Двоє членів уже вирушили в дорогу - один повернувся назад, а інший перебуває на шляху назад у третій країні, передає ВВС.

У ВООЗ заявили, що проблема полягає у відсутності дозволів на отримання віз. Довгоочікуваний візит був погоджений Пекіном у грудні після багатомісячних переговорів із ВООЗ. 

Голова ВООЗ Тедрос Гебрейсус заявив, що "дуже розчарований" тим, що Китай ще не доопрацював дозволи на прибуття команди "з огляду на те, що двоє членів вже розпочали свої подорожі, а інші не змогли подорожувати в останню хвилину".

"Мене запевнили, що Китай пришвидшує внутрішню процедуру для якнайшвидшого розгортання роботи місії", - сказав він 5 січня журналістам у Женеві, пояснивши, що контактував із вищими китайськими чиновниками, щоб підкреслити, "що місія є пріоритетом для ВООЗ та міжнародної спільноти".

ВООЗ протягом місяців працює над тим, щоб направити до Китаю команду міжнародних експертів із 10 осіб з метою вивчення тваринного походження пандемії та того, як саме вірус вперше передався людям. Минулого місяця було оголошено, що розслідування розпочнеться у січні 2021 року.

Наприкінці грудня АР опублікувало дослідження, в якому йшлося про те, що Китай засекретив всі дослідження про походження коронавірусу. Влада частково обмежує їх публікацію і водночас сприяє просуванню теорій про те, що вірус поширився не лише з території Китаю.

Уперше Covid-19 був виявлений у китайському місті Ухань у центральній провінції Хубей наприкінці 2019 року. Спочатку вважалося, що вірус виник на ринку, де продають екзотичних тварин на м’ясо. Припускали, що саме тут вірус передався від тварин до людей. Але походження вірусу залишається глибоко спірним.

Зараз деякі експерти вважають, що ринок, можливо, не був джерелом, і що там він лише посилився. Деякі дослідження припускають, що коронавіруси, здатні заражати людей, могли циркулювати у кажанів протягом десятиліть. Однак невідомо, яка проміжна тварина передала вірус між кажанами та людьми.

Раніше заступник радника президента США з національної безпеки Метью Поттінгер назвав витік з лабораторії найбільш вірогідною версією походження коронавірусу. Однак жодних доказів цього не було представлено.

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