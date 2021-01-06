У Німеччині створили фонд для обходу санкції проти "Північного потоку-2"

Це має дозволити компаніям, задіяним в будівництві трубопроводу, закуповувати обладнання і будматеріали, не наражаючись на санкції.

Влада федеральної землі Німеччини Мекленбург-Передня Померанія підтримала створення фонду, який має сприяти обходу санкцій проти російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Bloomberg.

Планується, що цей фонд дозволить компаніям, задіяним в будівництві трубопроводу, закуповувати обладнання і будматеріали. Оскільки вони будуть робити це не безпосередньо, а саме через фонд, це повинно захистити їх від обмежувальних заходів США.

Нагадаємо, про плани влади провінції, через яку має пройти газопровід, щодо створення подібного фонду стало відомо у грудні. Фейковий кліматичний фонд мав після свого створення визначити майже готову російську трубу як "найважливіший компонент для захисту навколишнього середовища в Мекленбург-Передня Померанія", а потім зробити все можливе для завершення проекту.

США суттєво обмежили можливості Росії у будівництві газопроводу, запровадивши санкції проти проєкту. Наразі РФ намагається добудувати магістраль власними силами, але для цього вона потребує модернізації суден. Цей процес ускладнений через санкції.