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У Гонконзі заарештували близько 50 активістів

Заарештовують переможців неофіційних праймеріз до виборів у парламент.

У Гонконзі заарештували близько 50 активістів
Фото: EPA/UPG

Вранці 6 січня поліція окремого адміністративного регіону Китаю Гонконгу заарештувала кілька десятків місцевих продемократичних активістів. За повідомленнями місцевих медіа, йдеться про близько 50 затриманих, передає Радіо Свобода.

Силовики також обшукали будинок вже затриманого активіста Джошуа Вонга.

Голова Демократичної партії Гонконгу Ло Кін-Хей заявив зі слів поліції, що арештувати планують всіх, хто переміг у неформальних праймеріз демократичного крила влітку минулого року.

"Я вже збився з ліку. Але, думаю, всі, хто брав участь у продемократичних праймеріз у Гонконгу минулого року, будуть заарештовані, разом із організаторами. Дуже ймовірно, близько 40 чи навіть 50 (людей - ред.). Поліція сказала, що «35+» (обрана законодавча більшість) - це порушення Закону про національну безпеку", - написав Кін-Хей у своєму твіттері.

Серед затриманих - члени Громадянської та Демократичної партій, учасники та організатори праймеріз, один громадянин Сполучених Штатів.

Торік улітку демократичні сили Гонконгу влаштували неофіційні праймеріз для відбору кандидатів, які візьмуть участь у виборах до Законодавчої ради Гонконгу, запланованих на вересень. Десятки активістів висувалися на роль кандидатів, участь у голосуванні взяли 600 тисяч гонконжців. Але зрештою влада перенесла вибори на рік.

У грудні суд ув'язнив активіста Джошуа Вонга та двох його соратників Агнес Чоу та Айвана Лама за організацію в Гонконзі акції протесту у 2019 році.

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