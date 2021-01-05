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Трамп пообіцяв "пекельну битву" за владу у США

У своїй промові Трамп наголосив, що перемога республіканців у Сенаті "життєво необхідна" для "стримування президента Байдена".

Трамп пообіцяв "пекельну битву" за владу у США
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп на мітингу у Джорджії закликав виборців підтримати республіканців у другому турі виборів в Сенат у вівторок, знову заявивши про "масові фальсифікації" на президентських виборах.

Про це повідомляє The Guardian.

У своїй промові Трамп наголосив, що перемога республіканців у Сенаті "життєво необхідна" для "стримування президента Байдена".

"Вони не візьмуть Білий дім. Ми будемо битися як в пеклі", - сказав Трамп.

Він також кілька разів повторив, що виграв вибори у Джорджії в 2016 році, і "зробив це знову з ще більшим відривом" в 2020 році. 

"Ми ні за що не втратимо Джорджію. Це були сфальсифіковані вибори. Ми все ще боремося з цим", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюдинили аудіо розмови, в якій президент США Дональд Трамп тиснув на держсекретаря штату Джорджія Бреда Раффенспергера, щоб той перерахував голоси президентських виборів на його користь.

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