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Країни Перської затоки домовились зупинити трирічну ворожнечу з Катаром

Саудівська Аравія погодилася відкрити сухопутні, морські та повітряні кордони з Катаром.

Країни Перської затоки домовились зупинити трирічну ворожнечу з Катаром
Столица Катара Доха
Фото: EPA/UPG

Держави Перської затоки підписали угоду, щоб припинити трирічну дипломатичну суперечку з Катаром.

Про це повідомляє Al Jazeera.

5 січня лідери країн Перської затоки зібралися у Саудівській Аравії на щорічний саміт.

Саудівська Аравія погодилася відкрити сухопутні, морські та повітряні кордони з Катаром після трирічного розриву, в результаті якого королівство, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) і Бахрейн розірвали дипломатичні та торгові зв'язки та ввели наземну, морську та повітряну блокади.

Ці країни звинувачували Доху в близькості до Ірану та підтримці терористичних угруповань. Катар рішуче спростував звинувачення та звинуватив сусідів у нападі на його суверенітет.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман оголосив, що країни-члени Ради співробітництва арабських держав Перської затоки домовились про угоду про "солідарність і стабільність", щоб припинити блокаду Катару.

Нагадаємо, у червні 2017 року Саудівська Аравія, Єгипет, Бахрейн і Об'єднані Арабські Емірати перервали дипломатичні відносини з Катаром, звинувативши його в дестабілізації регіону. Влада цих країн стверджувала, що Катар підтримує терористичні угруповання, в тому числі "Братів-мусульман".

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