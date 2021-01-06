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​​Шотландія закликала Трампа не приїждати грати в гольф під час карантину

У зв’язку з пандемією COVID-19 в країні діють правила карантину, які обмежують вільне пересування людей.

​​Шотландія закликала Трампа не приїждати грати в гольф під час карантину
Фото: just-landed.com

Влада Шотландії висловила застереження у зв’язку з повідомленнями ЗМІ про те, що президент США Дональд Трамп планує прилетіти на свої шотландські гольфові курорти у другій половині січня.

Про це заявила голова шотландського уряду в Единбурзі Нікола Стерджен, передає "Голос Америки".

"Зараз ми не дозволяємо людям приїздити до Шотландії без необхідної мети. Це буде стосуватися і його (Дональда Трампа, - ред.) також, як і всіх інших", - зазначила Стерджен.

Вона наголосила, що у Шотландії, як і в більшості регіонів Британії, у зв’язку з пандемією COVID-19 діють правила карантину, які обмежують вільне пересування людей.

"Я поняття не маю, які плани подорожей у Дональда Трампа. Я б із задоволенням дізналася. Я сподіваюся і очікую, як і всі сподіваються та очікують... чи, можливо, всі очікують, але не обов’язково усі сподіватимуться, що його найближчий план подорожі полягає у тому, що він вийде з Білого дому. Більше я не знаю. Але зараз ми не дозволяємо людям приїздити до Шотландії без необхідної мети... А поїздку, щоб пограти гольф, я би не вважала необхідністю", - сказала Стерджен.

Трамп володіє гольфовими курортами у двох місцевостях у Шотландії.

Нікола Стерджен відома своїм критичним налаштуванням стосовно Трампа.

Нагадаємо, у 2019 році Трамп запропонував повести саміт "Великої сімки" у своєму гольф-клубів Маямі. Однак, цю ідею  розкритикували багато членів Демократичної партії США, вказавши на конфлікт інтересів, оскільки Трамп отримає фінансову вигоду, адже іноземні делегації повинні були б оплатити своє перебування на G7. 

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