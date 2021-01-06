Норвегія стала першою у світі країною з перевагою електрокарів на ринку нових машин

Норвегія стала першою в світі країною, де за минулий 2020 рік більше половини реєстрацій нових транспортних засобів припало на електромобілі або автомобілі з гібридним приводом.
Про це йдеться в даних Служби інформації дорожнього руху, передає DW.
У 2019 році частка проданих нових автомобілів з нульовим викидом шкідливих речовин становила 49,4%, а в 2020-му - вже 54,3%.
Найбільш продаваними моделями в 2020-му стали Audi e-tron, Tesla Model 3, Volkswagen ID.3, Nissan Leaf, а також гібридна версія Volkswagen Golf.
Норвегія вважається піонером в області просування електромобілів. Бум електромобільності зумовлений державними пільгами. Зокрема, такі моделі не обкладаються низкою податків, що дозволяє утримати ціни на рівні бензинових і дизельних аналогів.
Норвегія має намір з 2025 року повністю відмовитися від продажу нових автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.
Як повідомляли, німецький автовиробник BMW планує активізувати виробництво електромобілів і до 2023 року зробити електричними 20% своїх авто.
Японія має намір відмовитися від автомобілів з бензиновими двигунами в найближчі 15 років.
Нагадаємо, з 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон, який регулює рух, парковку і зарядку електроавтомобілів, а також впроваджує для них номерні знаки з зеленим кольором шрифту.