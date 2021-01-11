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У Роттердамі вночі стався потужний вибух

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

У Роттердамі вночі стався потужний вибух
Фото: NOS

У Нідерландах у місті Роттердамі вночі стався вибух: пошкоджено будинки та автомобілі. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє телерадіокомпанія NOS.

За даними правоохоронців, вибух стався у районі Кроненбург близько третьої години ночі.

Вікна сусідніх будинків були пошкоджені, але мешканцям не довелося залишати свої оселі. За даними RTV Rijnmond, вибух спричинила ручна граната, яку кинули в один з постраждалих будинків.

Поліція поки не підтвердила цю інформацію, адже розслідування ще триває.

Нагадаємо, у грудні 2020-го у столиці Сербії, Белграді, стався вибух біля будівлі державної телекомпанії RTS. У результаті одна людина загинула, двоє отримали поранення. Вибухнув балон для зварювання, який несли двоє робітників. Біля будівлі телерадіокомпанії ремонтували систему кондиціонування повітря.

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