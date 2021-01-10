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Білорусь традиційно протестує на вихідних, є затримані

Протестують у Мінську, Бресті, Могильові, Гродно, Дзержинську та Вітебську.

Сьогодні, 10 січня у Мінську та інших білоруських містах тривають традиційні недільні акції протесту. 

Окрім столиці, протестують у Бресті, Могильові, Гродно, Дзержинську та Вітебську.

Вже стало відомо про перших затриманих, яких доставили у Ленінський райвідділ міліції Мінська. Їх імена опубліковано у Telegram-каналі “Списки затриманих”.

Також волонтери повідомляють, що в Жодино "сидить" понад 40 осіб, пише tut.by.

Акції солідарності з білорусами відбулися у Львові, Гданську та Варшаві.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що проєкт “нової Конституції Білорусі” підготують до кінця 2021 року.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила у відповідь, що нові вибори і народний референдум щодо нової Конституції мають відбутися до кінця 2021 року без Лукашенка.

Масштабні акції протесту проти Олександра Лукашенка, який переміг на президентських виборах, спалахнули у Білорусі 9 серпня 2020 року. Опозиція заявляє про масштабні фальсифікації. Результати білоруських виборів не були визнані міжнародною спільнотою, у тому числі Україною.

Акції протесту супроводжуються жорстким насильством силовиків. Кілька мітингувальників загинули, десятки - постраждали. Тисячі учасників протестів затримали, частину з них - арештували. 

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