Білорусь традиційно протестує на вихідних, є затримані

Сьогодні, 10 січня у Мінську та інших білоруських містах тривають традиційні недільні акції протесту.
Окрім столиці, протестують у Бресті, Могильові, Гродно, Дзержинську та Вітебську.
Вже стало відомо про перших затриманих, яких доставили у Ленінський райвідділ міліції Мінська. Їх імена опубліковано у Telegram-каналі “Списки затриманих”.
Також волонтери повідомляють, що в Жодино "сидить" понад 40 осіб, пише tut.by.
Акції солідарності з білорусами відбулися у Львові, Гданську та Варшаві.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що проєкт “нової Конституції Білорусі” підготують до кінця 2021 року.
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила у відповідь, що нові вибори і народний референдум щодо нової Конституції мають відбутися до кінця 2021 року без Лукашенка.
Масштабні акції протесту проти Олександра Лукашенка, який переміг на президентських виборах, спалахнули у Білорусі 9 серпня 2020 року. Опозиція заявляє про масштабні фальсифікації. Результати білоруських виборів не були визнані міжнародною спільнотою, у тому числі Україною.
Акції протесту супроводжуються жорстким насильством силовиків. Кілька мітингувальників загинули, десятки - постраждали. Тисячі учасників протестів затримали, частину з них - арештували.