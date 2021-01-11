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Алієв, Пашинян та Путін підписали заяву щодо розвитку Нагірного Карабаху

Заява містить "конкретні кроки по будівництву економічних зв'язків, розвитку інфраструктурних проектів".

Алієв, Пашинян та Путін підписали заяву щодо розвитку Нагірного Карабаху
Скріншот відео

Лідери Азербайджану, Вірменії та Росії підписали спільну заяву щодо розвитку ситуації в Нагірному Карабасі

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кремля.

Заява містить "конкретні кроки по будівництву економічних зв'язків, розвитку інфраструктурних проектів".

"З цією метою буде створено робочу групу, яку очолять віце-прем'єри трьох урядів - Азербайджану, Вірменії та Росії. Вони створять найближчим часом робочі експертні підгрупи, представлять конкретні плани щодо розвитку транспортної інфраструктури та економіки регіону", - наводяться у повідомленні слова президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляє "Інтерфакс", це була перша зустріч президента Азербайджану Ільгама Алієва і прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна після завершення збройного протистояння навколо Нагірного Карабаху.

Військовий конфлікт за спірні території у Нагірному Карабаху, що з 1990-х років перебували під фактичним контролем Вірменії, загострився влітку 2020 року, а наприкінці вересня перейшов у фазу масштабних бойових дій.

Бої тривали шість тижнів, а 9 листопада за участі Росії Вірменія і Азербайджан уклали мирну угоду, за якою Баку отримує контроль над трьома районами, які належали до так званого поясу безпеки невизнаної "НКР": Агдамським на сході, а також Кельбаджарським і Лачинським на заході.

Згідно з цим документом, війська сторін конфлікту залишаться на займаних ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, розмістяться російські миротворці. Транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. За час бойових дій восени військові втрати обох сторін перевищили п'ять тисяч осіб.

Україна вважає війну в Нагірному Карабасі завершеною.

11 грудня Парламент Азербайджану на пленарному засіданні схвалив проєкт указу президента Ільхама Алієва про скасування з 12 грудня чинного в країні режиму воєнного стану.

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