Алієв, Пашинян та Путін підписали заяву щодо розвитку Нагірного Карабаху

Лідери Азербайджану, Вірменії та Росії підписали спільну заяву щодо розвитку ситуації в Нагірному Карабасі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кремля.

Заява містить "конкретні кроки по будівництву економічних зв'язків, розвитку інфраструктурних проектів".

"З цією метою буде створено робочу групу, яку очолять віце-прем'єри трьох урядів - Азербайджану, Вірменії та Росії. Вони створять найближчим часом робочі експертні підгрупи, представлять конкретні плани щодо розвитку транспортної інфраструктури та економіки регіону", - наводяться у повідомленні слова президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляє "Інтерфакс", це була перша зустріч президента Азербайджану Ільгама Алієва і прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна після завершення збройного протистояння навколо Нагірного Карабаху.

Військовий конфлікт за спірні території у Нагірному Карабаху, що з 1990-х років перебували під фактичним контролем Вірменії, загострився влітку 2020 року, а наприкінці вересня перейшов у фазу масштабних бойових дій.

Бої тривали шість тижнів, а 9 листопада за участі Росії Вірменія і Азербайджан уклали мирну угоду, за якою Баку отримує контроль над трьома районами, які належали до так званого поясу безпеки невизнаної "НКР": Агдамським на сході, а також Кельбаджарським і Лачинським на заході.

Згідно з цим документом, війська сторін конфлікту залишаться на займаних ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, розмістяться російські миротворці. Транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. За час бойових дій восени військові втрати обох сторін перевищили п'ять тисяч осіб.

Україна вважає війну в Нагірному Карабасі завершеною.

11 грудня Парламент Азербайджану на пленарному засіданні схвалив проєкт указу президента Ільхама Алієва про скасування з 12 грудня чинного в країні режиму воєнного стану.