Вірменія готова змінити Конституцію заради підписання мирної угоди з Азербайджаном цієї осені

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова змінити Конституцію для укладання мирного договору з Азербайджаном.
Про це він сказав на засіданні Генеральної Асамблеї ООН у четвер, 26 вересня, у Нью-Йорку, передає DW.
За його словами, якщо Вірменія та Азербайджан укладуть мирний договір, цей документ буде направлений до Конституційного суду (КС) Вірменії для перевірки його відповідності Основному закону країни.
"Якщо наш КС вирішить, що договір суперечить Конституції Вірменії (хоча наші експерти запевняють, що це неможливо), проте в цьому випадку ми опинимося перед конкретною ситуацією, в якій будуть потрібні конституційні зміни для укладання миру. У разі якщо КС вирішить, що договір відповідає Конституції, перешкод для ратифікації документа не буде", – пояснив Пашинян.
Раніше Нікол Пашинян заявляв, що Вірменія готова підписати з Азербайджаном мирну угоду до конференції ООН з клімату 11 - 22 листопада, що відбудеться в листопаді в Баку.
Азербайджан у рамках мирного плану наполягає, щоб Вірменія внесла поправки до своєї Конституції. У ст. 1 Основного закону республіки є посилання Декларацію про незалежність країни, яку 23 серпня 1990 року прийняв парламент Вірменії. На початку цієї декларації є посилання на спільну постанову Вірменської РСР та Нагірного Карабаху "Про возз'єднання" 1989 року.
"З цим пунктом у їхній Конституції це неможливо, тому що Конституція вища за будь-який інший документ, включаючи міжнародний договір. Тому ми не хочемо опинитися в ситуації, коли одного разу вони передумають, і нам знову доведеться робити те, що ми зробили у вересні", – роз'яснив позицію своєї країни президент Азербайджану Ільхам Алієв.
До цього він уже неодноразово заявляв про те, що Єреван має внести поправки до своєї Конституції.
Нагірний Карабах і протистояння Вірменії та Азербайджану
- 19 вересня 2023 року Азербайджан розпочав нову військову операцію в регіоні. Це стало найбільшим збройним спалахом за три останні роки. Нагірний Карабах, який міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але більшість населення якого складають вірмени, проголосив незалежність на тлі розпаду Радянського Союзу більш ніж 30 років тому. Азербайджан повернув собі більшу частину регіону та сім прилеглих районів протягом шести тижнів боїв у 2020 році, перш ніж президент РФ Володимир Путін уклав угоду про перемир’я та розгорнув у регіоні майже 2000 військових.
- Хоча Вірменія та Азербайджан вели мирні переговори за посередництва США та Європейського Союзу з моменту конфлікту, жодної угоди не вдавалося досягнути.
- 21 вересня минулого року президент Азербайджану заявив, що суверенітет його країни над Нагірним Карабахом вдалося відновити після 24-годинного військового наступу проти вірмен.
- У результаті цих подій населення Карабаху почало масово виїжджати до Вірменії. Станом на 30 вересня кількість біженців, які перетнули кордон Вірменії, досягла позначки 100 тисяч. Це понад 80% населення регіону.
- Наприкінці грудня 2023-го стало відомо, що Азербайджан таки наближається до мирної угоди з Вірменією.
- 1 січня невизнана Нагірно-Карабахська республіка припинила своє існування.
- Згодом Вірменія та Азербайджан провели часткову делімітацію кордону. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян виправдав передачу Азербайджану чотирьох сіл "загрозою війни". Опісля вірмени вийшли на протести, оскільки виступали проти делімітації кордону.
- У травні цього року російські війська остаточно покинули нагірний Карабах.