Вірменія готова змінити Конституцію заради підписання мирної угоди з Азербайджаном цієї осені

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова змінити Конституцію для укладання мирного договору з Азербайджаном.

Про це він сказав на засіданні Генеральної Асамблеї ООН у четвер, 26 вересня, у Нью-Йорку, передає DW.

За його словами, якщо Вірменія та Азербайджан укладуть мирний договір, цей документ буде направлений до Конституційного суду (КС) Вірменії для перевірки його відповідності Основному закону країни.

"Якщо наш КС вирішить, що договір суперечить Конституції Вірменії (хоча наші експерти запевняють, що це неможливо), проте в цьому випадку ми опинимося перед конкретною ситуацією, в якій будуть потрібні конституційні зміни для укладання миру. У разі якщо КС вирішить, що договір відповідає Конституції, перешкод для ратифікації документа не буде", – пояснив Пашинян.

Раніше Нікол Пашинян заявляв, що Вірменія готова підписати з Азербайджаном мирну угоду до конференції ООН з клімату 11 - 22 листопада, що відбудеться в листопаді в Баку.

Азербайджан у рамках мирного плану наполягає, щоб Вірменія внесла поправки до своєї Конституції. У ст. 1 Основного закону республіки є посилання Декларацію про незалежність країни, яку 23 серпня 1990 року прийняв парламент Вірменії. На початку цієї декларації є посилання на спільну постанову Вірменської РСР та Нагірного Карабаху "Про возз'єднання" 1989 року.

"З цим пунктом у їхній Конституції це неможливо, тому що Конституція вища за будь-який інший документ, включаючи міжнародний договір. Тому ми не хочемо опинитися в ситуації, коли одного разу вони передумають, і нам знову доведеться робити те, що ми зробили у вересні", – роз'яснив позицію своєї країни президент Азербайджану Ільхам Алієв.

До цього він уже неодноразово заявляв про те, що Єреван має внести поправки до своєї Конституції.

Нагірний Карабах і протистояння Вірменії та Азербайджану