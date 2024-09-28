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"Хезболла" підтвердила смерть Насралли

Раніше про смерть лідера угруповання повідомили ізраїльська армія. 

"Хезболла" підтвердила смерть Насралли
EPA/UPG
Фото: Хасан Насралла

Ліванське угруповання "Хезболла" підтвердило, що її лідера Хасана Насраллу вбито.

Про це пише Reuters.

У своїй заяві група заявила, що продовжить боротьбу проти Ізраїлю «на підтримку Гази та Палестини, а також на захист Лівану та його стійкого та чесного народу».Телеканал Аль-Манар, який належить "Хезболлі", почав транслювати вірші з Корану після повідомлення про смерть Насралли.

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