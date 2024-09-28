"Хезболла" підтвердила смерть Насралли

Ліванське угруповання "Хезболла" підтвердило, що її лідера Хасана Насраллу вбито.
Про це пише Reuters.
У своїй заяві група заявила, що продовжить боротьбу проти Ізраїлю «на підтримку Гази та Палестини, а також на захист Лівану та його стійкого та чесного народу».Телеканал Аль-Манар, який належить "Хезболлі", почав транслювати вірші з Корану після повідомлення про смерть Насралли.
- Раніше в суботу Ізраїль заявив, що убив Насраллу під час авіаудару по південному передмісті Бейрута.
- Перед цим ЦАХАЛ заявив про знищення командира ракетного підрозділу «Хезболла» Мухаммеда Ісмаїла, його заступника Хусейна Ісмаїла та ще кількох командирів під час останнього удару по Бейруту.
- Також Ізраїль ліквідував у Бейруті начальника військово-повітряних сил “Хезболли”.
- Перед цим Ізраїль атакував близько 300 об'єктів "Хезболли" в Лівані.
- Ситуація між Ізраїлем та "Хезболлою" загострилася після того, як майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів.