ЗМІ: Гарріс і Трамп практично зрівняли результати у “хитких” Мічигані та Вісконсіні

Віце-президентка США, демократка Камала Гарріс і колишній президент, республіканець Дональд Трамп практично зрівняли свої шанси у “хитких” штатах Мічиган і Вісконсін.
Такими є результати опитування, яке опублікували сьогодні New York Times і Siena College, пише Bloomberg.
У Мічигані 48% вірогідних виборців підтримали Гарріс на пост президента порівняно з 47% у Трампа. У Вісконсині кандидатка від Демократичної партії лідирує з 49% проти 47% Трампа.
Попереднє опитування на початку серпня показало, що Гарріс має більшу перевагу.
В опитуваннях Трамп продемонстрував силу в економічних питаннях. Економіку назвали найважливішою проблемою для виборців, на другому місці є репродуктивні права.
Телефонне опитування провели 21-26 вересня серед 688 вірогідних виборців у Мічигані та 680 у Вісконсіні.
Окрім того, Гарріс лідирує з 52% проти 43% Трампа серед 680 виборців у Другому виборчому окрузі Небраски, чий єдиний голос виборців може виявитися вирішальним у Колегії виборців.
- Раніше стало відомо, що у США висунули кримінальні обвинувачення трьом членам Корпусу вартових ісламської революції Ірану за спроби хакерських атак з метою зірвати президентські вибори в США.