У бюджеті замало грошей. Чи планує держава різке скорочення субсидій
У бюджеті замало грошей. Чи планує держава різке скорочення субсидій
Про ключові позиції допомоги від США на $7,9 млрд
Про ключові позиції допомоги від США на $7,9 млрд
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Битва повісток
Битва повісток
Росія атакувала управління поліції в Кривому Розі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Росія атакувала управління поліції в Кривому Розі. Є загиблі і поранені (оновлено)
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
Норвегія не прийматиме біженців з шести областей України
Норвегія не прийматиме біженців з шести областей України
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Гарріс і Трамп практично зрівняли результати у “хитких” Мічигані та Вісконсіні

Попереднє опитування на початку серпня показало, що демократка має більшу перевагу.

ЗМІ: Гарріс і Трамп практично зрівняли результати у “хитких” Мічигані та Вісконсіні
Фото: колаж ЛБ

Віце-президентка США, демократка Камала Гарріс і колишній президент, республіканець Дональд Трамп практично зрівняли свої шанси у “хитких” штатах Мічиган і Вісконсін.

Такими є результати опитування, яке опублікували сьогодні New York Times і Siena College, пише Bloomberg.

У Мічигані 48% вірогідних виборців підтримали Гарріс на пост президента порівняно з 47% у Трампа. У Вісконсині кандидатка від Демократичної партії лідирує з 49% проти 47% Трампа. 

Попереднє опитування на початку серпня показало, що Гарріс має більшу перевагу.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

В опитуваннях Трамп продемонстрував силу в економічних питаннях. Економіку назвали найважливішою проблемою для виборців, на другому місці є репродуктивні права.

Телефонне опитування провели 21-26 вересня серед 688 вірогідних виборців у Мічигані та 680 у Вісконсіні.

Окрім того, Гарріс лідирує з 52% проти 43% Трампа серед 680 виборців у Другому виборчому окрузі Небраски, чий єдиний голос виборців може виявитися вирішальним у Колегії виборців.

  • Раніше стало відомо, що у США висунули кримінальні обвинувачення трьом членам Корпусу вартових ісламської революції Ірану за спроби хакерських атак з метою зірвати президентські вибори в США.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies