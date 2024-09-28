ЗМІ: Гарріс і Трамп практично зрівняли результати у “хитких” Мічигані та Вісконсіні

Попереднє опитування на початку серпня показало, що демократка має більшу перевагу.

Віце-президентка США, демократка Камала Гарріс і колишній президент, республіканець Дональд Трамп практично зрівняли свої шанси у “хитких” штатах Мічиган і Вісконсін.

Такими є результати опитування, яке опублікували сьогодні New York Times і Siena College, пише Bloomberg.

У Мічигані 48% вірогідних виборців підтримали Гарріс на пост президента порівняно з 47% у Трампа. У Вісконсині кандидатка від Демократичної партії лідирує з 49% проти 47% Трампа.

Попереднє опитування на початку серпня показало, що Гарріс має більшу перевагу.

В опитуваннях Трамп продемонстрував силу в економічних питаннях. Економіку назвали найважливішою проблемою для виборців, на другому місці є репродуктивні права.

Телефонне опитування провели 21-26 вересня серед 688 вірогідних виборців у Мічигані та 680 у Вісконсіні.

Окрім того, Гарріс лідирує з 52% проти 43% Трампа серед 680 виборців у Другому виборчому окрузі Небраски, чий єдиний голос виборців може виявитися вирішальним у Колегії виборців.