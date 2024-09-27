Головне за п’ятницю, 27 вересня: наслідки атаки на Кривий Ріг, обстріли Сумщини, зустріч Зеленського і Трампа

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли, репортаж з “Нової країни”. Яким запам’ятається 947-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом в Нью-Йорку представив План перемоги, повідомила пресслужба Офісу президента.

Володимир Зеленський зазначив, що треба натиснути на російського диктатора та примусити його до миру. Президент України також розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області та її завдання, українські інновації в боротьбі проти російського терору, а також про непропорційно високі втрати російської армії.

Під час зустрічі детально обговорили загальну ситуацію в Україні, наслідки війни для українців та економіки. Окремий фокус розмови – постійні обстріли міст і цивільної інфраструктури з боку РФ та роль американських систем Patriot у захисті життів людей.

Російська армія вранці 27 вересня атакувала Кривий Ріг. Про вибух у місті голова ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Унаслідок атаки частково зруйновано пʼятиповерхову будівлю районного управління поліції, пошкоджені розташовані поряд житлові будинки та автомобілі. Загинули троє людей, ще шестеро травмовані. Спершу знайшли тіло однієї жінки, через декілька годин пошукової операції – ще двох людей.

"Пошкоджені 23 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, будівля навчального закладу та 82 автомобілі", – повідомили в ДСНС.

За даними Лисака, одним з поранених є чоловік 45 років – його госпіталізували в тяжкому стані.

Сьогодні, 27 вересня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська громади Сумської області.

Загалом упродовж дня росіяни здійснили 41 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 95 вибухів, повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Подробиці – в новині.

“Підвищення податків і новий суспільний договір” - на таку тему відбулася третя дискусійна панель в рамках другого сезону спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна”.

Цього разу йшлося про сенситивну тему підвищення податків і справедливість, шляхи наповнення бюджету, альтернативи підвищенню військового збору, системні реформи і детінізацію економіки. Та наслідки, які викличуть податкові зміни, загалом.

Спікерами дискусійної панелі виступили:

Сергій Марченко, очільник Міністерства фінансів;

Катерина Рожкова, заступниця голови Національного банку України;

Андрій Длігач, голова міжнародної бізнес-спільноти Board, професор економіки, засновник групи компаній Advanter Group;

Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group.

Подробиці – в нашому репортажі.

Україні вдалося повернути ще 10 дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, вік дітей – від 13 до 17 років. Серед них – двоє вихованців Олешківського дитячого будинку-інтернату на Херсонщині.

Посприяв у поверненні дітей Катар. Наразі вони отримують всю необхідну допомогу для реабілітації.

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що серед повернених - 9 дітей і 20-річний юнак із братом. Деякі з них мають інвалідність і тяжкі захворювання. Діти - з Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму. Уповноважений з прав людини також спростував інформацію медіа про угоду за посередництва Катару з Києвом і Москвою щодо "обміну" дітей. Він сказав, що Катар виступає посередником саме у поверненні незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей. Водночас Україна не викрадала і не утримує російських дітей на своїй території, не перешкоджає їхньому поверненню в Росію, якщо вони перебувають на нашій території.

Організація Об’єднаних Націй заявила про нестачу коштів, необхідних для того, щоб допомогти Україні пережити зиму, оскільки російські бомбардування знищили половину потужності електромережі, пише американський фінансовий тижневик Barron’s.

“Реальність така, що ситуація з фінансуванням таких організацій, як наша, надто низька в цю пору року – ми фінансуємося на 47 відсотків”, – заявила агентству AFP представник Управління Верховного комісара ООН в Україні Кароліна Ліндгольм Біллінг.

Зараз в Україні близько 3,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, але просування російської армії у східній Донецькій області та посилення авіаударів змушують все більше людей залишати свої домівки. “Майже 99 тисяч людей були евакуйовані або втекли з прифронтових сіл Донецької області з 1 серпня”, – сказала Ліндхольм Біллінг.

УВКБ ООН допомагає місцевим українським організаціям розміщувати переміщених осіб і надає допомогу найбільш уразливим верствам населення, щоб допомогти їм пережити зиму.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!