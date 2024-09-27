Зеленський: "До листопада ми можемо зупинити Путіна"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що до листопада вдасться зупинити російського диктатора Путіна.
Таку заяву Зеленський зробив після зустріч з експрезидентом США Дональдом Трампом.
Глава держави зазначив, що необхідно зміцнити Україну і зараз треба вирішити, як це зробити, бо "ми не знаємо, хто буде президентом після листопада - лише Америка вирішує, хто буде президентом".
"Але ми розуміємо, що до листопада ми можемо зупинити Путіна. Ми повинні це зробити, ми спробуємо - на полі бою з нашими героїчними воїнами, але ми розуміємо, що після листопада нам доведеться вирішувати, і ми сподіваємося, що сила Сполучених Штаті буде дуже потужною, ми на це розраховуємо", - заявив Зеленський.
Він додав, що саме тому "вирішив зустрітися з обома кандидатами з усією повагою до них".
Трамп, у свою чергу, додав, що "нам доведеться дуже багато працювати з обома сторонами, щоб спробувати розв'язати це питання і знайти рішення" і підкреслив, що війна має закінчитися.
- У виступі перед журналістами Трамп сказав, що у нього добрі відносити зі Зеленським, але також добрі відносини і з Путіним.
- Американський політик, відповідаючи на питання про те, як би уявляв собі "справедливу" угоду, яка покладе край війні між Росією та Україною, сказав, що "поки що рано про це говорити... У мене є свої ідеї, і у президента, безперечно, є свої ідеї. Це має бути справедливим".