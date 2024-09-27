Росія атакувала управління поліції в Кривому Розі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Росія атакувала управління поліції в Кривому Розі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
​Мільярдерка за спиною
​Мільярдерка за спиною
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліцейські Харкова підозрюють батька і сина у допомозі у знятті з військового обліку за гроші

За вплив на рішення ВЛК вони отримали 3,6 тис. доларів США.

Поліцейські Харкова підозрюють батька і сина у допомозі у знятті з військового обліку за гроші
Поліцейські Харкова підозрюють батька і сина у допомозі у знятті з військового обліку за гроші
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Харківські правоохоронці підозрюють батька і сина у тому, що вони допомагали зняти чоловіка з військового обліку за винагороду.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“61-річний харків’янин здійснював вплив на свого сина, який працює лікарем та є членом військово-лікарської комісії одного з районних територіальних центрів комплектування. Чоловік наполягав на встановленні неправдивого діагнозу для “клієнта” й видачі виписки з медичної картки  хворого для подальшого зняття його з військового обліку на підставі недійсного діагнозу”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зазначається, що за вплив на рішення ВЛК з встановлення неправдивого діагнозу зловмисники отримали 3,6 тис. доларів.

В поліції повідомили, що батько отримав передплату в сумі 40 тис. гривень 15 серпня. В результаті “замовнику” надали на підтвердження довідку та виписку про стаціонарне лікування.

Вже 12 вересня 61-річний чоловік отримав 2,6 тис. доларів, під час чого поліцейські затримали його.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Також слідчі зібрали докази для притягнення до відповідальності й 29-річного сина, який надавав сфальсифіковану медичну документацію.

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

  • У Кропивницькому Державне бюро розслідувань викрило голову військово-лікарської комісії, який продавав “білі квитки” військовозобов’язаним.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies