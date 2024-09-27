За вплив на рішення ВЛК вони отримали 3,6 тис. доларів США.

Поліцейські Харкова підозрюють батька і сина у допомозі у знятті з військового обліку за гроші

Харківські правоохоронці підозрюють батька і сина у тому, що вони допомагали зняти чоловіка з військового обліку за винагороду.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“61-річний харків’янин здійснював вплив на свого сина, який працює лікарем та є членом військово-лікарської комісії одного з районних територіальних центрів комплектування. Чоловік наполягав на встановленні неправдивого діагнозу для “клієнта” й видачі виписки з медичної картки хворого для подальшого зняття його з військового обліку на підставі недійсного діагнозу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за вплив на рішення ВЛК з встановлення неправдивого діагнозу зловмисники отримали 3,6 тис. доларів.

В поліції повідомили, що батько отримав передплату в сумі 40 тис. гривень 15 серпня. В результаті “замовнику” надали на підтвердження довідку та виписку про стаціонарне лікування.

Вже 12 вересня 61-річний чоловік отримав 2,6 тис. доларів, під час чого поліцейські затримали його.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Також слідчі зібрали докази для притягнення до відповідальності й 29-річного сина, який надавав сфальсифіковану медичну документацію.

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.