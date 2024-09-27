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У жовтні у застосунку Резерв+ запуститься Сервіс рекрутингу, – Міноборони

З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах.

У жовтні у застосунку Резерв+ запуститься Сервіс рекрутингу, – Міноборони
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко
Фото: АрміяInform

Сервіс рекрутингу у застосунку Резерв+ стане доступний у жовтні 2024 року, повідомляє Міноборони.  

З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко анонсувала новий сервіс під час виступу на конференції IT Arena у Львові. 

За її словами, це значно розширює лінійку сервісів, які надає Міністерство оборони військовим та цивільним особам.

“Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок Резерв+, крім базової функції оновлення даних, став інструментом, де військовозобов'язаний, призовник чи резервіст міг розв'язати свої питання у кілька кліків. І відкриття можливості обрати собі місце служби – один з важливих кроків, які ми робимо для цього. Поступово ми будемо покращувати функціонал сервісу. Тож чекатимемо відгуків користувачів про свій досвід”, – зазначила Черногоренко.

Новий сервіс рекрутингу у Резерв+ допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вміннями і вподобаннями. Важливо зазначити, що будуть доступні як бойові, так і небойові позиції.

На початку пошуку вакансії користувачам необхідно заповнити невелику анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти. Застосунок міститиме детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ.

Особливістю сервісу є зручний процес вибору вакансій та алгоритми системи. Інтуїтивний інтерфейс дозволить швидко приймати рішення: натиснути «плюс», щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або «мінус» для її відхилення.

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