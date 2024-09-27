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ДБР: у Ніжині один з керівників райуправління поліції збив на смерть військового

За попередніми даними, водій був тверезий.

ДБР: у Ніжині один з керівників райуправління поліції збив на смерть військового

ДБР розслідує смертельну ДТП за участі одного з керівників Ніжинського райуправління поліції, яка сталася сьогодні, повідомляє пресслужба правоохоронного органу.

Сьогодні близько 11:00 правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. 

Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм військовослужбовець помер на місці.

За попередніми даними, водій був тверезий.

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Тривають необхідні слідчі дії, з метою повного та всебічного дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди.

“Кримінальне провадження здійснюється за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого)”, ‒ зазначили у ДБР.

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