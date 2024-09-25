У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Травмовані медсистемою: психологиня Наталія Підлісна пояснює, чому людям 50+ характерний спротив до турботи про своє здоров'я
Травмовані медсистемою: психологиня Наталія Підлісна пояснює, чому людям 50+ характерний спротив до турботи про своє здоров'я
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
“Сармат” не полетів
“Сармат” не полетів
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
ГоловнаПраво

Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві

Чиновники вимагали у підприємця 30 тисяч доларів за дозвіл на ремонт приміщення для гуртожитку. 

Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Мера і секретаря міськради викрили на хабарі у квітні
Фото: Офіс Генпрокурора

Завершили досудове розслідування стосовно голови однієї з міських рад Дніпропетровської області та секретаря цієї ж ради. Вони вимагали 30 тис. доларів США хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Обвинувальний акт направили до суду.

На території громади ще з 90-х років стояла недобудова школи площею 4,5 тис. кв м. Підприємець вирішив відремонтувати це приміщення, щоб воно було придатним для проживання, зокрема і переселенців. Платити за проживання громадян мала міжнародна гуманітарна організація.

З цією пропозицією він звернувся до міської ради. Посадовці під час зустрічей повідомили, що є два варіанти вирішення питання: за 50 або за 30 тис. доларів США

У випадку отримання 50 тис. доларів США чиновники обіцяли винести питання на голосування сесії та забезпечити підписання меморандуму про передачу будівлі в довгострокову оренду без оголошення спеціального тендеру.За 30 тис. доларів США підприємець мав би віддавати фігурантам ще й відкати.

У квітні 2024 року підприємець передав 30 тис. доларів США секретарю ради в його кабінеті. Під час передачі грошей обох посадовців затримали. 

Вони обвинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Тим часом ексмера Сум Лисенка судитимуть за отримання хабаря.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies