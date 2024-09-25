Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві

Завершили досудове розслідування стосовно голови однієї з міських рад Дніпропетровської області та секретаря цієї ж ради. Вони вимагали 30 тис. доларів США хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Обвинувальний акт направили до суду.
На території громади ще з 90-х років стояла недобудова школи площею 4,5 тис. кв м. Підприємець вирішив відремонтувати це приміщення, щоб воно було придатним для проживання, зокрема і переселенців. Платити за проживання громадян мала міжнародна гуманітарна організація.
З цією пропозицією він звернувся до міської ради. Посадовці під час зустрічей повідомили, що є два варіанти вирішення питання: за 50 або за 30 тис. доларів США
У випадку отримання 50 тис. доларів США чиновники обіцяли винести питання на голосування сесії та забезпечити підписання меморандуму про передачу будівлі в довгострокову оренду без оголошення спеціального тендеру.За 30 тис. доларів США підприємець мав би віддавати фігурантам ще й відкати.
У квітні 2024 року підприємець передав 30 тис. доларів США секретарю ради в його кабінеті. Під час передачі грошей обох посадовців затримали.
Вони обвинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Тим часом ексмера Сум Лисенка судитимуть за отримання хабаря.