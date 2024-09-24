Справи Майдану: судитимуть eкскерівників СБУ та 20 високопосадовців ФСБ РФ

Серед обвинувачених генерал армії – колишній керівник служби безпеки президента РФ, заступник головнокомандувача внутрішніми військами та ще 5 генералів, які займали керівні посади в РФ.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишніх керівника СБУ, його першого заступника та начальника Департаменту захисту національної державності, а також директора і 20 співробітників ФСБ РФ за проведення підривної діяльності проти України, вчинення дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті в Україні, незаконного перешкоджання акціям протесту в 2013-2014 роках.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та в ДБР.

Серед обвинувачених генерал армії – колишній керівник служби безпеки президента РФ, заступник головнокомандувача внутрішніми військами та ще 5 генералів, які займали керівні посади в ФСБ РФ.

Зокрема, серед обвинувачених:

директор ФСБ РФ, генерал армії Олександр Бортніков;

колишній керівник служби безпеки президента рф, на даний час – директор федеральної служби військ національної гвардії РФ, генерал армії Віктор Золотов;

начальник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ генерал-полковник Олексій Сєдов;

заступник начальника 2 служби ФСБ РФ – начальник управління захисту конституційного устрою генерал-лейтенант Олексій Жало;

перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою 2 служби ФСБ РФ генерал-майор Сергій Єгоров;

перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5 Служби (оперативної інформації та міжнародних зв’язків) ФСБ РФ генерал-майор Володимир Павлік;

колишній співробітник 2 служби ФСБ РФ, зараз – заступник начальника управління ФСБ РФ в м. Москва,генерал-майор Андрій Яценко;

Голова СБУ, який добровільно зайняв посаду керівника окупаційного органу безпеки тимчасово окупованої території Херсонської області Олександр Якименко;

начальник Департаменту захисту національної державності СБУ, який добровільно зайняв посаду керівника окупаційного органу безпеки тимчасово окупованої території Запорізької області Сергій Ганжа;

керівник Антитерористичного центру при СБУ колишній генерал-майор та перший заступник Голови СБУ.

Слідство встановило, що у грудні 2013 року, на виконання спільного рішення тодішніх керівників СБУ та ФСБ РФ, 20 співробітників російської спецслужби приїхали в Україну.

Співробітники ФСБ розміщувалися в будівлях СБУ та, за підтримки колишніх очільника відомства, його заступника та керівника департаменту, організовували створення відеозаписів провокативного характеру. Вони створили YouTube-канал, через який поширили у мережі інтернет та медіа понад 250 відеозаписів. У них дискредитувалися суспільно-політичні події в Україні та принижувалися українці як нація загалом.

В ході розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, встановили безпосередній вплив спецслужб РФ на колишнє керівництво української спецслужби, щоб проводити спільну підривну діяльність проти України та розпалювання національної ворожнечі і ненависті.

Встановлено, що Бортніков розробив злочинний план для придушення протестних акцій українців у 2013-2014 роках з метою збереження керівного на той час режиму в Україні. Кінцевою ціллю була подальша анексія частини території України під приводом нібито «громадянського протистояння».

Одним із ключових завдань ФСБ РФ було недопущення Євроінтеграційних процесів України та членства в договорі колективної безпеки Північноатлантичного альянсу, оскільки це загрожувало загарбницьким планам РФ у відновленні союзної держави та поглинанні до її складу колишніх радянських республік.

Відмова вищого керівництва України від Євроінтеграції була заздалегідь спланована РФ, тому були завчасно вжиті заходи для попередження протестних акцій та розроблені сценарії їх силового розгону. Для цього у жовтні 2013 року до нашої держави приїжджав Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев з інструктажем керівництву РНБОУ, включаючи заступника Секретаря Сівковича, про розгін потенційних протестних акцій з максимальною жорстокістю та застосування надмірної сили для залякування інших активістів.

Очільник ФСБ РФ Бортніков дав завдання тодішньому Голові СБУ, який мав також російське громадянство, сприяти особисто та із залученням підлеглих працівникам ФСБ у розгонах та іншій діяльності.

Для цього перший заступник голови СБУ – керівник Антитерористичного центру у листопаді-грудні 2013 року привів підлеглих спецпризначенців у готовність за ступенем «Підвищена». Рівень терористичної загрози визначено як «Потенційна», чим протестувальників по суті прирівняли до потенційних терористів.

Підставами для таких рішень слугували неправдиві доповідні записки начальника Департаменту національної державності СБУ щодо можливих терористичних загроз з боку мітингувальників, погоджені Головою СБУ.

У грудні 2013 року командувач Внутрішній військ МВС України за вказівкою заступника командувача внутрішніх військ росіян розпочав підготовку до силового розгону та розстрілу активістів. 12 грудня 2013 року він звернувся з листом до міністра оборони України, щоб виділити внутрішнім військам 4 мільйонів патронів, 100 тисяч гранатометних пострілів ВОГ-25 та інше військове майно.

Колишніх голову СБУ та начальника Департаменту СБУ також судитимуть за колабораційну діяльність – добровільне зайняття у 2022 році посад в незаконно утворених на тимчасово окупованих територіях України «органах безпеки» держави-агресора РФ.

Оскільки обвинувачені переховуються від правоохоронних органів і знаходяться в міжнародному розшуку, щодо них проведено спеціальне досудове розслідування (in absentia).

Обвинувачення:

Директор ФСБ РФ Бортніков О.В. обвинувачується в організації вчинення державної зради колишнім керівництвом СБУ, розпалювання національної ворожнечі та ненависті в Україні, незаконного перешкоджання протестним акціям у 2013-2014 роках (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України);

Співробітники ФСБ РФ – у незаконному перешкоджанні протестним акціям (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України);

колишній Голова СБУ, начальник Департаменту захисту національної державності СБУ – у державній зраді за попередньою змовою групою осіб, розпалюванні національної, релігійної ворожнечі й ненависті, та повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям, добровільному зайнятті посад в органах безпеки держави-агресора на тимчасово окупованих територіях України (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 7 ст. 111-1 КК України);

перший заступник Голови СБУ – керівник Антитерористичного центру - у державній зраді за попередньою змовою групою осіб, розпалюванні національної, релігійної ворожнечі й ненависті, та повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340).

За вчинення зазначених злочинів передбачене максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.