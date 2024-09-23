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Від 2022 року викрили понад 600 організаторів незаконного виїзду за кордон

Більшість спроб незаконного перетину кордону відбувається на рубежах із Молдовою і Румунією.

Від 2022 року викрили понад 600 організаторів незаконного виїзду за кордон
У Львові викрили схему переправки військовозобов'язаних за кордон, фото ілюстративне
Фото: Львівська обласна прокуратура

За час дії воєнного стану викрили понад 600 злочинних груп, які займаються організацією незаконного перетину кордону. 

Про це розповів  Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, пише АрміяInform.

"За час дії воєнного стану вже більше 600 злочинних організованих груп були викриті нашими оперативними співробітниками у співпраці з іншими правоохоронними органами. І якщо говорити про безпосередньо порушників, які намагаються подолати кордон, то за такі дії їм передбачена адміністративна відповідальність", – зазначив речник.

Він також додав, що учасникам цих злочинних груп –  і організаторам, і пособникам – за їхні дії передбачена кримінальна відповідальність.

Демченко наголосив, що попри те, що спроби незаконного перетину кордону тривають, та кількість охочих за останні півтора місяця однозначно зменшилася.

"Найбільше спроб незаконно перетнути кордон залишається по зеленій ділянці кордону, поза межами пунктів пропуску. Більшість таких спроб відбувається на напрямках кордонів з Молдовою та Румунією", – розповів Андрій Демченко.

Нещодавно у Львові викрили правоохоронця, який із спільником за $18 000 організовували чоловікам виїзд за кордон.

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