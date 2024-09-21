У пунктів пропуску "Краківець", що на кордоні ізПольщею, виявили 61 контрабандний ноутбук Apple Mac Book Air у рейовому автобусі.

Про це пише пресслужба ДПСУ.

"У пункті пропуску «Краківець» прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону, за інформацією співробітників оперативно-розшукового відділу загону, виявили «яблучні» девайси у рейсовому автобусі", – зазначили прикордонники.

Незадекларований товар знаходився у місці для відпочинку водіїв, прихований у ніші для речей. За попередньою оцінкою, сума виявленого товару може сягати трьох млн гривень. Всього прикордонники виявили 61 ноутбук Apple Mac Book Air.

Фото: ДПСУ Контрабандні "Макбуки"

Зі слів водія автобуса, виявлене нібито є передачею, яку він забрав у Дюссельдорфі та мав віддати в Києві.Незадекларований товар вилучили вставленим порядком працівники митниці.

Тим часом на Буковині митники вилучили першу контрабанду IPhone 16 вартістю 160 тисяч гривень.