Сили оборони вдарили по ще одному арсеналу РФ, куди звозили снаряди з КНДР

У ніч на 21 вересня Сили оборони України завдали два далекобійні удари по ворожих арсеналах, які завершились детонацією та їх знищенням, пише Defense Express.
Цілями ударів стали 23-й арсенал ГРАУ МО РФ під селищем Октрябрський Тверської області та 719-у база артилерійських боєприпасів під Тихорецьком у Краснодарському краї.
Місцевий губернатор Ігор Руденя заявив, що на Південному Заході Тверської області начебто були збиті БПЛА. На місці працюють фахівці екстрених служб.
Октябрьский знаходиться менш, ніж у 20 км від Торопця, де днями теж сталася масштабна пожежа з детонацією на 107 арсеналі ГРАУ.
Водночас, концентрація боєприпасів на 23-му арсеналі ГРАУ МО РФ могла бути значно більшою та виходити за будь-які норми. Більше того, саме на цю базу звозили частину артилерійських боєприпасів з КНДР.
Їх маршрут у січні 2024 року дослідила OSINT-група Frontelligence Insight. І саме 719-а база у районі Тихорєцька, разом із складом поряд із селищем Єгорлицьке у Ростовській області та Моздоком у Північній Осетії були місцем їх зберігання.
Нагадаємо, 18 вересня 2024 далекобійні дрони атакували 107-й арсенал ГРАУ біля міста Торопець Тверської області, де внаслідок пожежі та детонації знищені близько 30 тисяч тонн боєприпасів, зокрема, 122-міліметрові реактивні снаряди до РСЗВ “Град” (понад 460 тис. одиниць), ракети до комплексів ППО С-300 та С-400, балістичні ракети до комплексів “Іскандер”, запас північнокорейських балістичних ракет KN-23 та близько 10 млн мін калібру 82-мм.
У європейській частині РФ знаходяться ще п'ять великих арсеналів ГРАУ МО РФ:
- 67-й арсенал ГРАУ під містом Карачєв Брянської області. Площа складу — 3,5 кв.км, відстань від кордону — 114 км.
- 51-й арсенал ГРАУ під містом Кіржач Володимирської області. Цей арсенал має площу 3,5 кв.км. До кордону з Україною — 530 км.
- 73 арсенал ГРАУ поблизу селища Іваново, Крутово та Єсіно Володимирської області. Площа — 7 кв.км. Відстань від кордону з Україною – 650 км.
- 13-й арсенал ГРАУ поблизу селища Котово Новгородської області. Площа складу — приблизно 3 кв.км. Відстань до українського кордону — близько 680 км.
- 68-й арсенал ГРАУ біля міста Моздок у Північній Осетії. Площа 2,2 кв.км. Відстань до кордону — близько 700 км.