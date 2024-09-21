Сили оборони вдарили по ще одному арсеналу РФ, куди звозили снаряди з КНДР

Октябрьский знаходиться менш, ніж у 20 км від Торопця, де днями теж сталася масштабна пожежа з детонацією на 107 арсеналі ГРАУ.

У ніч на 21 вересня Сили оборони України завдали два далекобійні удари по ворожих арсеналах, які завершились детонацією та їх знищенням, пише Defense Express.

Цілями ударів стали 23-й арсенал ГРАУ МО РФ під селищем Октрябрський Тверської області та 719-у база артилерійських боєприпасів під Тихорецьком у Краснодарському краї.

Місцевий губернатор Ігор Руденя заявив, що на Південному Заході Тверської області начебто були збиті БПЛА. На місці працюють фахівці екстрених служб.

Октябрьский знаходиться менш, ніж у 20 км від Торопця, де днями теж сталася масштабна пожежа з детонацією на 107 арсеналі ГРАУ.

Водночас, концентрація боєприпасів на 23-му арсеналі ГРАУ МО РФ могла бути значно більшою та виходити за будь-які норми. Більше того, саме на цю базу звозили частину артилерійських боєприпасів з КНДР.

Їх маршрут у січні 2024 року дослідила OSINT-група Frontelligence Insight. І саме 719-а база у районі Тихорєцька, разом із складом поряд із селищем Єгорлицьке у Ростовській області та Моздоком у Північній Осетії були місцем їх зберігання.

Нагадаємо, 18 вересня 2024 далекобійні дрони атакували 107-й арсенал ГРАУ біля міста Торопець Тверської області, де внаслідок пожежі та детонації знищені близько 30 тисяч тонн боєприпасів, зокрема, 122-міліметрові реактивні снаряди до РСЗВ “Град” (понад 460 тис. одиниць), ракети до комплексів ППО С-300 та С-400, балістичні ракети до комплексів “Іскандер”, запас північнокорейських балістичних ракет KN-23 та близько 10 млн мін калібру 82-мм.

У європейській частині РФ знаходяться ще п'ять великих арсеналів ГРАУ МО РФ:

