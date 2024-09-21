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Російська армія завдала понад 320 ударів по Запорізькій області

Під ворожими обстрілами опинилися 8 населених пунктів Запоріжжя.

Російська армія завдала понад 320 ударів по Запорізькій області
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Впродовж доби окупанти завдали 322 удари з різного виду озброєння по 8 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили авіаційний удар по П’ятихатках.157 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине,  Малу Токмачку, Левадне та Малинівку", — повідомляє Федоров.

 Ще 15 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе,  Роботине, Левадне та Новоандріївку. 149 артобстрілів завдали по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного,  Малої Токмачки,  Малинівки та Левадного.  

Надійшло 55 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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