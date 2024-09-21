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Сили оборони за добу ліквідували 1440 росіян і 21 ворожий танк

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 640 920 військових.

Сили оборони за добу ліквідували 1440 росіян і 21 ворожий танк
Знищення окупантів
Фото: скрін-відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1440 російських військових, а також 21 танк та 58 ворожих артсистем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 640 920 (+1440) осіб,
  • танків ‒ 8746 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17170 (+38) од,
  • артилерійських систем – 18270 (+58) од,
  • РСЗВ – 1193 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 949 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15561 (+92),
  • крилаті ракети ‒ 2593 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24966 (+68) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3125 (+10)

Дані уточнюються.

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