Сили оборони за добу ліквідували 1440 росіян і 21 ворожий танк

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1440 російських військових, а також 21 танк та 58 ворожих артсистем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 640 920 (+1440) осіб,
- танків ‒ 8746 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17170 (+38) од,
- артилерійських систем – 18270 (+58) од,
- РСЗВ – 1193 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 949 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15561 (+92),
- крилаті ракети ‒ 2593 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24966 (+68) од,
- спеціальна техніка ‒ 3125 (+10)
Дані уточнюються.