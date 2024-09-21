Сили оборони за добу ліквідували 1440 росіян і 21 ворожий танк

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.24 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1440 російських військових, а також 21 танк та 58 ворожих артсистем.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 640 920 військових.

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