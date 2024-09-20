Україна евакуювала своїх громадян із Сирії

Україна евакуювала своїх громадян з території Сирії.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО.
“Це стало можливим завдяки самовідданій роботі фахівців Головного управління розвідки спільно з Міністерством закордонних справ України”, - йдеться у повідомленні.
ГУР уточнює, що до України повертаються четверо наших громадян - троє жінок та одна дитина.
“Україна ніколи не забуде та завжди прийде на допомогу своїм громадянам, в якій точці планети вони б не перебували”, - підсумували в ГУР.
- 3 серпня ГУР МО та МЗС спільно організували евакуацію 30 наших громадян із Лівану, де різко погіршилась безпекова ситуація.
- 4 вересня ГУР МО та МЗС спільно організували евакуацію 25 українців з Лівану.