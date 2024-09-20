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Україна евакуювала своїх громадян із Сирії

До України повертаються четверо наших громадян.

Україна евакуювала своїх громадян із Сирії
Україна евакуювала своїх громадян із Сирії
Фото: Пресслужба ГУР МО

Україна евакуювала своїх громадян з території Сирії.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

“Це стало можливим завдяки самовідданій роботі фахівців Головного управління розвідки спільно з Міністерством закордонних справ України”, - йдеться у повідомленні. 

ГУР уточнює, що до України повертаються четверо наших громадян - троє жінок та одна дитина. 

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“Україна ніколи не забуде та завжди прийде на допомогу своїм громадянам, в якій точці планети вони б не перебували”, - підсумували в ГУР.

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