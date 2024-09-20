На Буковині митники вилучили першу контрабанду IPhone 16

У п'ятницю, 20 вересня, в пункті пропуску "Порубне-Сірет" на кордоні з Румунією виявили контрабанду нових IPhone 16 pro max.

Фото: Чернівецька митниця

Про це ідеться у повідомленні Чернівецької митниці.

"У пункті пропуску "Порубне-Сірет", що на кордоні з Румунією, громадянка Україна спробувала через піший перехід незаконно перемістити на територію нашої країни 2 одиниці IPhone 16 pro max, без декларування їх митному органу", — ідеться у повідомленні.

Орієнтовна вартість товарів складає понад 160 тис. гривень. Всі гаджети вилучені.

Фото: Чернівецька митниця

За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 МКУ.