У Чернівецькій області на одному з поліцейських постів неподалік кордону, прикордонники зупинили легковий автомобіль. Окрім водія в авто перебували двоє пасажирів – хлопець і дівчина.

Як повідомили у ДПСУ, водій стверджував, що просто підвозить знайомих в один з населених пунктів. Однак, під час огляду автомобіля в багажнику прикордонники виявили ще одного чоловіка.

Як з’ясували правоохоронці, житель Івано-Франківської області заплатив водію 13 тисяч доларів США. За ці гроші його мали доставити до визначеної точки та вказати подальший маршрут незаконного перетину кордону з України до Румунії.

Замість цього стосовно чоловіка склали матеріали про адміністративне правопорушення. Водію ж загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу України.

Наразі слідство встановлює причетність до протиправної діяльності інших пасажирів автомобіля.