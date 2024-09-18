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$13 000 за поїздку у багажнику: на Буковині затримали перевізника з "клієнтом"

На Буковині прикордонники затримали авто із чоловіком у багажнику.

$13 000 за поїздку у багажнику: на Буковині затримали перевізника з "клієнтом"
Затримані нелегали на Буковині
Фото: ДПСУ

У Чернівецькій області на одному з поліцейських постів неподалік кордону, прикордонники зупинили легковий автомобіль. Окрім водія в авто перебували двоє пасажирів – хлопець і дівчина.

Як повідомили у ДПСУ, водій стверджував, що просто підвозить знайомих в один з населених пунктів. Однак, під час огляду автомобіля в багажнику прикордонники виявили ще одного чоловіка.

Як з’ясували правоохоронці, житель Івано-Франківської області заплатив водію 13 тисяч доларів США. За ці гроші його мали доставити до визначеної точки та вказати подальший маршрут незаконного перетину кордону з України до Румунії.

Замість цього стосовно чоловіка склали матеріали про адміністративне правопорушення. Водію ж загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу України.

Наразі слідство встановлює причетність до протиправної діяльності інших пасажирів автомобіля.

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