Поліцейські Донеччини затримали організатора схеми незаконного перетину кордону

Правоохоронці затримали організатора схеми незаконного перетину кордону чоловіками, які підлягають мобілізації.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“За 6 та 7 тисяч доларів фігурант пропонував чоловікам, які підлягають мобілізації, нелегально покинути країну”, - йдеться у повідомленні.

Для цього військовозобов'язані мали прибути до Закарпатської області. Звідти вже зловмисник обіцяв доставити їх до Угорщини в обхід пунктів пропуску.