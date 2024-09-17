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Поліцейські Донеччини затримали організатора схеми незаконного перетину кордону

Чоловік обіцяв нелегально переправити чоловіків до Угорщини.

Поліцейські Донеччини затримали організатора схеми незаконного перетину кордону
Поліцейські Донеччини затримали організатора схеми незаконного перетину кордону
Фото: Поліція Донецької області

Правоохоронці затримали організатора схеми незаконного перетину кордону чоловіками, які підлягають мобілізації.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“За 6 та 7 тисяч доларів фігурант пропонував чоловікам, які підлягають мобілізації, нелегально покинути країну”, - йдеться у повідомленні. 

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Для цього військовозобов'язані мали прибути до Закарпатської області. Звідти вже зловмисник обіцяв доставити їх до Угорщини в обхід пунктів пропуску.

  • Правоохоронці повідомили про підозру 22-річному керівнику юрфірми, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон.
  • У Львові повідомили про підозру поліцейському Управління патрульної поліції у Львівській області та місцевому мешканцю. Їх підозрюють у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
  • Нещодавно викрили львівського митника, який за $13 тисяч оформляв "білі квитки" для переправлення чоловіків за кордон.
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