Поліцейські Донеччини затримали організатора схеми незаконного перетину кордону

Правоохоронці затримали організатора схеми незаконного перетину кордону чоловіками, які підлягають мобілізації.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.
“За 6 та 7 тисяч доларів фігурант пропонував чоловікам, які підлягають мобілізації, нелегально покинути країну”, - йдеться у повідомленні.
Для цього військовозобов'язані мали прибути до Закарпатської області. Звідти вже зловмисник обіцяв доставити їх до Угорщини в обхід пунктів пропуску.
- Правоохоронці повідомили про підозру 22-річному керівнику юрфірми, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон.
- У Львові повідомили про підозру поліцейському Управління патрульної поліції у Львівській області та місцевому мешканцю. Їх підозрюють у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
- Нещодавно викрили львівського митника, який за $13 тисяч оформляв "білі квитки" для переправлення чоловіків за кордон.