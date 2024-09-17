Росіяни за день сім разів обстрілювали Дніпропетровщину

Нікопольський район Дніпропетровської області сьогодні пережив сім обстрілів російських окупаційних військ.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Під ударом росіян були райцентр, Червоногригорівська та Марганецька громади”, - написав Лисак.
Він додав, що по цим громадам окупанти били важкою артилерією та дронами-камікадзе, крім того на один з населених пунктів ворог скинув боєприпас з БпЛА.
Російськими атаками були пошкоджені адмінбудівля та господарська споруда, а у приміщенні, яке не експлуатувалося, потрощені шибки.
Внаслідок обстрілів росіян минулося без постраждалих.