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Росіяни за день сім разів обстрілювали Дніпропетровщину

Внаслідок обстрілів росіян минулося без постраждалих. 

Росіяни за день сім разів обстрілювали Дніпропетровщину
Наслідки російського обстрілу 17 вересня 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Нікопольський район Дніпропетровської області сьогодні пережив сім обстрілів російських окупаційних військ.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Під ударом росіян були райцентр, Червоногригорівська та Марганецька громади”, - написав Лисак. 

Він додав, що по цим громадам окупанти били важкою артилерією та дронами-камікадзе, крім того на один з населених пунктів ворог скинув боєприпас з БпЛА. 

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Російськими атаками були пошкоджені адмінбудівля та господарська споруда, а у приміщенні, яке не експлуатувалося, потрощені шибки.

Внаслідок обстрілів росіян минулося без постраждалих.

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