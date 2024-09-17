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Росіяни вдарили по Херсону з БпЛА, четверо людей поранені

Ворог атакував місто після обіду 17 вересня.

Росіяни вдарили по Херсону з БпЛА, четверо людей поранені
"швидка"
Фото: United24

Російські окупанти атакували з БпЛА після обіду 17 вересня Херсон.

Як повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко, під обстріл потрапив Дніпровський район міста.

Спершу поранення отримала 45-річна жінка, яка на момент ворожої атаки перебувала у приміщенні. В неї діагностували вибухову і закриту черепно-мозкову травми, контузія. Медики надали їй необхідну допомогу на місці.

Також до лікарні у важкому стані забрали 63-річного чоловіка. Лікарі діагностували мінно-вибухову травму, множинні уламкові поранення.

Також госпіталізували 33-річну жінку з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами. На момент удару росіян потерпіла була в автівці. Крім того, до лікарні потрапив 53-річний чоловік. У нього - контузія, вибухова травма і уламкові поранення.

  • Близько четвертої години ранку 17 вересня російська армія намагалася атакувати Херсон з БпЛА. Були поранені двоє чоловіків.
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