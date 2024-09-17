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На світанку РФ атакувала дроном Херсон, постраждали двоє чоловіків

Уламки безпілотника пошкодили гаражний кооператив у центрі міста. 

На світанку РФ атакувала дроном Херсон, постраждали двоє чоловіків
Наслідки атаки по Херсону
Фото: Скріншот відео Херсонської ОВА

Близько четвертої ранку російська армія намагалася атакувати Херсон з БпЛА. Поранені двоє чоловіків.

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, уламками збитого безпілотника пошкоджено приміщення гаражного кооперативу у центральному районі міста. У міській раді Херсона додали, що також ворог майже повністю зруйнував будинок у Корабельному районі. 

Постраждали двоє охоронців, які перебували у будівлі. У 49-річного чоловіка – вибухова травма і контузія, у 64-річного – теж саме й уламкові поранення гомілки. 

Каретою “швидкої” потерпілих шпиталізували у середньому стані тяжкості. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

На Херсонщині через агресію РФ загинули двоє осіб, з них – одна дитина.

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