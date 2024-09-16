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Найбільша кількість боєзіткнень на Покровському та Курахівському напрямку, - Генштаб

На цих напрямках відбулось більше половини боєзіткнень за день.

Найбільша кількість боєзіткнень на Покровському та Курахівському напрямку, - Генштаб
Український боєць з БпЛА
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 16 вересня відбулося 153 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали по території України 63 авіаудари, скинувши 83 КАБи. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 448 дронів-камікадзе та здійснили понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог два рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник десять разів проводив штурми у районах Новоосинового, Синьківки та Лозової. Українські захисники відбили шість атак, ще чотири - наразі тривають.

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На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 21 раз атакували позиції українців неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Лозової, Білогорівки та у Серебрянському лісі. На даний час точиться чотири бої.

На Сіверському напрямку ворог наступав в районах Івано-Дар’ївки та Переїзного. Оборонці української землі зупинили три атаки росіян.

На Краматорському напрямку триває одне боєзіткнення поблизу Васюківки, а п’ять ворожих атак вже відбито нашими захисниками.

На Торецькому напрямку росіяни 16 разів атакували Сили оборони біля Неліпівки, Дружби, Торецька та Залізного. Наші воїни зупинили 13 ворожих атак, три атаки продовжуються.

На Покровському напрямку від початку цієї доби окупанти 40 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Гродівка, Новогродівка, Маринівка та Красний Яр. Два боєзіткнення досі тривають.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 188 окупантів, 74 з них - безповоротно. Також знищено бойову броньовану машину та три автомобіля. Крім цього, пошкоджено БМП та автомобіль противника.

На Курахівському напрямку ворог також активний - 42 рази атакував наші позиції поблизу Українська, Цукуриного, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, чотири бої продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники здійснили наступальні дії неподалік Вугледара, Катеринівки, Водяного та Костянтинівки. Під час трьох боєзіткнень - зазнали невдачі, чотири штурми досі продовжуються.

На Оріхівському напрямку мала місце одна безуспішна спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку російські загарбники п’ять разів безрезультатно намагалися витіснити з позицій українські підрозділи.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу та 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, які ефективно нищать ворога.

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