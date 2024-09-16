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Швейцарія прийме конференцію з протимінної діяльності в Україні

Конференція запланована на 17-18 жовтня.

Швейцарія прийме конференцію з протимінної діяльності в Україні
Канадці вчать українських бійців виявляти приховані міни
Фото: UNIFIER

Цього року у Лозанні в Швейцарії відбудеться конференція з протимінної діяльності в Україні UMAC2024.

Про це повідомила пресслужба Федеральної ради Швейцарії. 

“Метою конференції, яка організовується спільно з Україною, є висвітлення критичної важливості гуманітарного розмінування як частини соціального та економічного відновлення країни”, - йдеться у повідомленні. 

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Конференція збере представників урядів, міжнародних організацій, гуманітарного розмінування та громадянського суспільства.

В уряді Швейцарії нагадали, що Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу, майже чверть її території забруднена мінами та іншими боєприпасами, що не вибухнули.

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