Швейцарія прийме конференцію з протимінної діяльності в Україні

Цього року у Лозанні в Швейцарії відбудеться конференція з протимінної діяльності в Україні UMAC2024.

Про це повідомила пресслужба Федеральної ради Швейцарії.

“Метою конференції, яка організовується спільно з Україною, є висвітлення критичної важливості гуманітарного розмінування як частини соціального та економічного відновлення країни”, - йдеться у повідомленні.

Конференція збере представників урядів, міжнародних організацій, гуманітарного розмінування та громадянського суспільства.

В уряді Швейцарії нагадали, що Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу, майже чверть її території забруднена мінами та іншими боєприпасами, що не вибухнули.