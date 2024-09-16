Ексочільнику Дніпропетровської ОВА Резніченку суд призначив 30 млн грн застави, його пособнику - 15 млн грн

Суд обрав запобіжний захід ексголові Дніпропетровської ОВА Валентинові Резніченку, повідомляє Transparency International Ukraine.

Слідча суддя призначила заставу розміром 30 млн грн.

За версією сторони обвинувачення, Резніченко разом зі своїм заступником Максимом Беспальчуком, директором одного з департаментів ОВА Олександром Коломойцем та іншими особами завдали державі понад 286 млн грн збитків під час ремонту доріг. Крім того, сторона обвинувачення також знайшла зв’язки Резніяенка з фігурантом справи про “зливи в НАБУ” Юрієм Голиком.

Захисники обвинуваченого заявили, що капітальний ремонт доріг був потрібен для того, аби ЗСУ могли вільно пересуватись автошляхами.

Крім того, запобіжний захід обрали для пособника Резніченка, директора одного з департаментів ОВА Олександра Коломойця. Він має внести 15 млн грн застави.

Справа Резніченка